Неймовірне відкриття зробили вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Нову медузу зафіксував на відео дистанційно керований апарат Deep Discoverer, який максимально занурили на глибину понад 900 метрів.

Важливо Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Незнайома медуза

Раніше невідомий науці новий вид медуз виявили поблизу узбережжя міста Ньюпорт в американському штаті Род-Айленд. Співробітники NOAA проводили чергову експедицію, щоб дослідити глибоководних тварин, які живуть у цьому районі Атлантичного океану.

Зануривши апарат під воду, команда помітила загадкову істоту на глибині приблизно 700 метрів. Завдяки світлодіодним ліхтарям і камерам, що дозволяють знімати відео високої чіткості у глибинах, Deep Discoverer зафіксував вражаючу червону медузу.



Апарат збирає зразки виявленої червоної медузи / Фото NOAA

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Фахівці припускають, що нова медуза належить до роду Poralia, який наразі складається лише з одного виду Poralia rufescens. Останній має дзвоноподібне тіло, 30 щупалець і мешкає в глибоководді світового океану. Натомість у невідомої медузи вчені помітили менше щупалець, ніж у Poralia rufescens, а це означає, що вона може бути абсолютно новим видом, який ще потрібно класифікувати.

Медузи також, здавалося, мали нематоцистні бородавки на парасольці, які, ймовірно, функціонують як для захисту, так і для захоплення здобичі. Радіальні канали цього роду часто розгалужуються випадковим чином, що не є звичним для інших споріднених медуз,

– повідомили у NOAA.

Новий вид медуз виявили в Атлантичному океані: дивіться відео

Про експедицію