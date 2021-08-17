Неймовірне відкриття зробили вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Нову медузу зафіксував на відео дистанційно керований апарат Deep Discoverer, який максимально занурили на глибину понад 900 метрів.
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Незнайома медуза
Раніше невідомий науці новий вид медуз виявили поблизу узбережжя міста Ньюпорт в американському штаті Род-Айленд. Співробітники NOAA проводили чергову експедицію, щоб дослідити глибоководних тварин, які живуть у цьому районі Атлантичного океану.
Зануривши апарат під воду, команда помітила загадкову істоту на глибині приблизно 700 метрів. Завдяки світлодіодним ліхтарям і камерам, що дозволяють знімати відео високої чіткості у глибинах, Deep Discoverer зафіксував вражаючу червону медузу.
Апарат збирає зразки виявленої червоної медузи / Фото NOAA
Фахівці припускають, що нова медуза належить до роду Poralia, який наразі складається лише з одного виду Poralia rufescens. Останній має дзвоноподібне тіло, 30 щупалець і мешкає в глибоководді світового океану. Натомість у невідомої медузи вчені помітили менше щупалець, ніж у Poralia rufescens, а це означає, що вона може бути абсолютно новим видом, який ще потрібно класифікувати.
Медузи також, здавалося, мали нематоцистні бородавки на парасольці, які, ймовірно, функціонують як для захисту, так і для захоплення здобичі. Радіальні канали цього роду часто розгалужуються випадковим чином, що не є звичним для інших споріднених медуз,
– повідомили у NOAA.
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Про експедицію
- Експедиція почалася 30 червня та закінчилася 29 липня.
- Для вивчення невловимих глибоководних істот, які переховуються в цьому районі, вчені занурювалися 25 разів на глибини від 250 до 4000 метрів.
- Загалом вчені помітили щонайменше 650 істот, зокрема, ктенофори, книдарії, ракоподібні та актиноптерігія. Також, за словами фахівців, трапилися кілька неописаних родів та потенційно нових видів.