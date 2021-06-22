Черевички для пінгвіна: навіщо американський зоопарк зробив птаху подарунок

Зоопарк Сент-Луїса замовив ортопедичне взуття для старенького пінгвіна на прізвисько Енріке. Завдяки такому подарунку птах може ходити без болю й навіть плавати.

У 30-річного пінгвіна – артрит. Енріке – справжній довгожитель, адже в дикій природі його побратими живуть близько 10 років.

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Ветеринари діагностували в Енріке артрит і мозолі на лапках. Для лікування призначили мазь. Але виникла проблема – її потрібно було наносити щоразу, коли пінгвін виходив з води.

Тоді співробітники зоопарку вирішили мислити нестандартно.

Я пригадав, що раніше в іншому зоопарку бачив лебедів, які носили черевики через проблеми з кінцівками, – розповідає ветеринар Джиммі Джонсон.

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Тоді для Енріке теж зробили взуття. Черевички навіть імітують червоно-чорне забарвлення ніг пінгвінів.

Їх одягають пінгвіну щоранку й знімають перед сном. Взуття тримається на лапках за допомогою ремінців.

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Завдяки такому подарунку Енріке вільно ходить і навіть плаває.