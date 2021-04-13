Алергія на шерсть котів: як за допомогою корму для котів можна нейтралізувати* алерген

Джерело:Purina
Люди з алергією на шерсть котів мають можливість безпечно управляти алергенами котів. Purina® Pro Plan® LiveClear® – революційний корм для котів*, який зменшує рівень алергену на шерсті та лупі котів. Цей інноваційний* продукт уже доступний в Україні.
Багато людей вважають, що алергічну реакцію викликають шерсть або частки шкіри. Втім, це не зовсім так.
Насправді основним алергеном котів є Fel d1. Його виробляють усі коти: незалежно від породи, віку, довжини шерсті, статі або ваги тіла*. Цей алерген утворюється в слинних залозах котів. Коли кіт вилизується, алерген потрапляє на шерсть та лупу і розповсюджується в навколишньому середовищі.
Білок Fel d 1 є основним алергеном котів, викликаючи реакції у 95% осіб, чутливих до алергенів котів.
Корм Pro Plan® LiveClear® містить особливий білок, який отримується з яєць. Коли коти їдять Pro Plan® LiveClear®, білок зв'язується з Fel d1 в слині і нейтралізує його.
Доведено, що кількість алергенів на шерсті та лупі котів знижується в середньому на 47%*, починаючи з третього тижня щоденного годування.
Цей корм є кульмінацією десятилітнього дослідження Purina®, присвяченого пошуку безпечного, ефективного способу вирішення проблеми алергії. Інноваційний підхід був представлений вченими Європейської академії алергії на Імунологічному конгресі у 2019 році.
Дослідження показало, що інгредієнт яєчного продукту, який покриває корм LiveClear, є безпечним для кота. Згідно з дослідженням Purina®, коли котів годували раціоном, що включає цей яєчний продукт, у 97% з них відбулося зниження рівня активного Fel d1 на шерсті та лупі.
В опублікованому дослідженні було доведено, що годування раціоном Pro Plan LiveClear знижує рівень алергенів на шерсті та лупі котів в середньому на 47%*, починаючи з третього тижня щоденного годування.
Ключовий інгредієнт нейтралізує алерген Fel d1 в слині котів. Це безпечний підхід для котів, який не впливає на вироблення Fel d1 та загальну фізіологію кота.
Раціон PRO PLAN® LiveClear® не замінює інші способи зниження рівня алергенів, але є ще одним заходом, який може сприяти зменшенню алергенного навантаження в будинку, де живе кіт.
Перед застосуванням рекомендовано звернутися до Вашого ветеринарного лікаря.
Pro Plan® LiveClear® – це не просто неймовірний прорив у підході до зниження рівня алергенів у котів. Це також повноцінний раціон*, який сприяє довгому і здоровому життю вашого кота.
Лінійка продукції враховує вік та особливості Вашого улюбленця.
Pro Plan® LiveClear® для кошенят молодше одного року
Pro Plan® LiveClear® для дорослих стерилізованих котів старше одного року
Pro Plan® LiveClear® для зрілих стерилізованих котів віком від 7 років
Pro Plan® LiveClear® можна придбати в спеціалізованих зоомагазинах та ветеринарних клініках.
* Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73