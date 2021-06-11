Пес із чарівними вушками та мордою-сердечком: акіта Боб завойовує мережу – фото

10-місячний пес породи акіта-іну швидко завойовує популярність в інстаграмі. Це відбувається завдяки специфічній особливості – у песика дуже пухнасті та милі вушка.
Повне ім'я собаки – Боб Янагіда. Пес мешкає в Японії й вже має майже 6 тисяч підписників в інстаграмі.
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Боб – життєрадісний красунчик / Фото instagram / @yanagida_bob_akita
Чудові світлини з песиком збирають тисячі лайків. Голова собаки справді своєю формою нагадує сердечко.
Боб – довгошерстий акіта-іну, саме тому він має таке пишне волосся довкола голови. Цей підвид породи менш розповсюджений та досить рідкісний – саме тому люди дивуються таким песикам.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
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Боб підкорює мережу своїм виглядом