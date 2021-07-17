Їдять головою вниз: 9 цікавих фактів про фламінго, які ви могли не знати

Фламінго – справді чудові мешканці нашої планети, які насамперед захоплюють своїм теплим рожевим забарвленням. Вони мають багато особливостей у поведінці та способі життя.

Ці 9 цікавих фактів про фламінго допоможуть вам познайомитися ближче з цими мальовничими птахами. Деякі з них можуть вас дійсно здивувати.

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Фламінго роблять гнізда з ґрунту

Гніздо фламінго виглядає як міні-грязьовий вулкан, який вміщає одне велике яйце. Будують його мама і тато разом.



Фламінго будують гнізда із землі / Фото Smithsonian Magazine

Свій колір фламінго отримують з їжі

Свій неповторний колір фламінго мають завдяки їжі з каротиноїдами. Вони містяться у мікроскопічних водоростях, які їдять соляні креветки. Коли фламінго харчуються водоростями та соляними креветками, їхнє тіло метаболізує пігменти, що забарвлюють пір’я у рожевий колір.

Їдять головою вниз

Фламінго харчуються рослинами та організмами, що живуть на мілководді. Коли настає час поїсти, вони опускаються у воду головою вниз, спрямовуючи дзьоб до ніг. Рухаючи нею з боку в бік, вони використовують язик, щоб накачати воду в дзьоб. Гребінчасті пластини по краю створюють фільтр, через який виходить рідина, а їжа потрапляє всередину.

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Фламінго їдять головою вниз / Фото pexels

Існує 6 видів фламінго

Рожеві фламінго (Африка, південна частина Європи, південно-західна Азія).

Малі фламінго (Африка, північна частина Індійського субконтиненту).

Чилійські фламінго (Південний захід Південної Америки).

Карибські фламінго (Кариби, північна частина Південної Америки, півострів Юкатан, Галапагоські острови).

Андські фламінго (Чилі, Перу, Аргентина, Болівія).

Фламінго Джеймса (Чилі, Перу, Аргентина, Болівія).

Коліна фламінго не згинаються назад

Кінцівки фламінго, як і людські, згинаються до переду. Те, що схоже на заднє коліно насправді є гомілковостопним суглобом. Коліна фламінго розташовані трохи вище і приховані тілом та пір'ям.

Деякі фламінго живуть в екстремальних умовах

Як правило, фламінго живуть у мілководній солонуватій воді. Однак деякі види розмножуються та вирощують молодняк у надзвичайно солоних водоймах. Висока концентрація карбонатних солей у цих озерах є настільки їдкою, що може спалити шкіру, роблячи воду непридатною для більшості тварин.

Фламінго виділяють молоко для своїх пташенят

Молоко фламінго виробляється з його зоба (частини горла), а потім виводиться через рот. Ця рідина містить багато корисних білків і жирів. Виробляти молоко може як мама, так і батько, які годують своє пташеня, поки воно не зможе самостійно харчуватися.



Фламінго годують пташенят молоком / Фото Smithsonian Magazine

Фламінго можуть літати

Здебільшого фламінго можна побачити зграями на землі, але виявляється вони також вміють літати. Деякі фламінго подорожують задля розмноження, або ж мігрують до нової водойми, коли змінюються сезони, чи переїжджають на зиму в теплі нижчі гірські райони. Якщо фламінго летять на великі відстані, то переважно роблять це вночі.

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Здатні спати, стоячи на одній кінцівці

Фламінго можуть довго стояти на одній лапі та навіть заснути у такому положенні. На думку дослідників, так птахи менше втомлюються. Крім того, деякі вчені вважають, що стоячи на одній кінцівці, фламінго можуть зігріти іншу під своїм животом. Така позиція також допомагає їм втрачати менше тепла, яке виходить через лапки.



Фламінго можуть спати на одній кінцівці / Фото pexels