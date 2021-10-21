8 покинутим у кущах лабрадорам знайшли новий дім: неймовірна історія
Джерело:BBC
У Великій Британії просто у кущах знайшли 8 породистих песиків. Історія нечувана, адже цілий виводок лабрадорів залишили на призволяще.
Для Великої Британії викидання тварин на вулицю вкрай рідкісне явище через серйозні штрафи. Тому новина про спершу 7, а потім ще одного знайдених лабрадорів швидко облетіла ЗМІ.
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Песиків залишили просто у кущах
Перші сім лабрадорів знайшли велосипедисти поблизу Вінчестера. Чоловік, який знайшов покинутих цуценят, сказав, що був одночасно і шокований, і засмучений.
Ми спочатку знайшли одного. Ми просто подумали, що бідолашну собаку, можливо, збила машина або вона загубилася. Було дуже страшно, а потім інші шість вийшли з кущів, і тоді я подумав, що сталося щось дуже погане,
– розповів велосипедист.
Офіцер Ради з питань захисту тварин Дейв Гріффітс сказав, що тварини "здригалися і виглядали дуже нервовими", коли їх забирали.
Цуценят залишили просто у кущах / Фото Роба Картера
Вони були дуже худими і брудними, з розладом травлення і діареєю,
– сказав чиновник.
Ще один цуцик був знайдений через кілька днів на тому самому місці.
Поліція заявила, що до них не надходило жодних повідомлень про крадіжки чи втрату лабрадорів у цьому районі. Міська рада Вінчестера заявила, що "дуже рідко" виявляється така велика кількість покинутих цуценят.
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Тримісячних цуценят відправили у притулки, щоб проаналізувати їхніх стан здоров'я.
Цуценята у притулку спершу поводилися тривожно / Фото BBC
Усім цуценятам знайшли дім
Як повідомляє The Sun, песики уже мають новий дім. Радниця міської ради Вінчестера Лінда Мерфі сказала: "Мені приємно повідомити, що всі вони щасливі та здорові."Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.