Чому потрібно завести кішку: науковці назвали 8 причин

Виявляється, вусаті улюбленці допомагають своїм власникам бути здоровими й щасливими. Якщо ви досі вагаєтеся, чи заводити кішку або кота, прочитайте аргументи вчених.

Кішки – охайні тварини, які не потребують багато простору, уваги, а також щоденних прогулянок. Саме тому чимало людей віддають перевагу кішкам, як домашнім улюбленцям. Науковці доводять, що тримати удома котів корисно для власників.

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Серце буде здоровішим



Коти сприяють заспокоєнню і стабілізації нервової системи / Фото Unspalsh

Вчені з Університету Міннесоти доводять, що життя поруч з кішками знижує ризик серцевого нападу майже на третину.

Річ у тому, що тварини здатні знімати тривогу і стрес. Внаслідок цього у власників нормалізується артеріальний тиск, рівень холестерину та кількість серцевих скорочень.

Кішки допомагають позбутися депресії

Присутність тварини в домі допомагає простіше долати життєві труднощі. Кішки відволікають власників від негативних думок та підіймають настрій. Це довели вчені Дослідницького інституту зі зв'язків з тваринами. Вони опитали 2 тисячі людей, і 74% респондентів повідомили, що їх стан поліпшується після спілкування з тваринами.

Нормалізація сну

Кішки відіграють роль ефективного і безпечного снодійного. Люди, які сплять в одному ліжку з кішками, почуваються більш захищеними. Такі висновки зробили лікарі з клініки Мейо, Аризона. Котяче муркотіння розслаблює людей та занурює в стан сонливості.

Кішки рятують від самотності



Кішки допомагають людям не почуватися самотніми / Фото Unsplash

Вчені з Віденського університету довели, що кішки – відмінні компаньйони. Це дуже соціальні тварини, які прив'язуються до людей, особливо до жінок. Кішки запам'ятовують хороше ставлення і з радістю віддячують за нього людям.

У власників кішок міцніші кістки

Це довели науковці з Інституту спілкування тварин в Північній Кароліні. Вони стверджують, що котяче муркотіння зміцнює людські кістки та активує їх зростання. Уся справа в вібрації – муркотіння діє на людей приблизно так, як лікування ультразвуком.

Щоб діти не хворіли



Діти, які ростуть з кішками, рідше страждають на астму та алергії / Фото Unsplash

Коти в домі можуть захистити дітей від розвитку астми та алергій. Про це повідомляють вчені американського Національного інституту з вивчення алергічних та інфекційних захворювань. Основна умова – тварини мають жити в домі з перших місяців від народження малюків. Якщо в сім'ї є тварини, організм дитини виробляє антитіла, що запобігають розвитку захворювань.

Власники котів відчувають себе розумнішими

Вчені з Університету Керролла стверджують, що власники котів є розумнішими за власників собак. Вони дослідили рівень IQ 600 студентів і виявили, що найвищий коефіцієнт інтелекту був у власників кішок.

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Кішки рятують людей

У кішок чутливий нюх, тому вони можуть, наприклад, повідомляти власникам про витік чадного газу. Вчені з Державного університету Орегона довели, що кішки володіють дуже чутливим нюхом. При правильному підході домашніх котів можна навчити навіть виявляти наркотичні речовини або вибухівку.