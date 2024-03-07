Для особливих пасажирів: 7 березня міська електричка Києва запроваджує безплатне перевезення

В день народження UAnimals Укрзалізниця запускає акцію. Протягом сьогоднішнього дня всі домашні улюбленці отримають "квиток" на безплатний проїзд.

Послуга у київській міській електричці діятиме лише 7 березня. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого пресслужбою державної компанії "Укрзалізниця".

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Тварини зможуть безплатно проїхатися потягом

За словами залізничників, 7 березня Київська кільцева електричка стане на один день безкоштовною для домашніх тварин.

В день народження UAnimals електропоїзди Kyiv City Express будуть готові прийняти на борт птахів, ссавців, плазунів, земноводних та риб – головне не зайців! Досвід евакуації 120 000 тварин від початку повномасштабного вторгнення довів, що українці та їхні улюбленці – це нерозривний метч!

– йдеться у повідомленні.

В УЗ просять не забувати про правила перевезення тварин у поїздах, обов'язково одягати нашийники та намордники на кудлатих улюбленців та брати перенесення для менших тварин: так буде спокійніше всім учасникам процесу.

7 березня Київська кільцева електричка стане безкоштовною для тварин / Фото УЗ

Зазначається, що електронний квиточок на пам'ять можна буде отримати в чат-боті Укрзалізниці: заходьте, обирайте кнопку "Квиток на тварин", зберігайте собі та поширюйте в соцмережах.

Нагадаємо, що у звичайний день для перевезення тварини, яка не потребує додаткового місця платити не треба. Однак у випадку, якщо йдеться про велику собаку, двох котів (або птахів), яким потрібно два місця (враховуючи ще й багаж до 36 кілограмів), то проїзд буде платним. В такому випадку за перевіз тварин потрібно доплатити залізниці 7,50 гривень до вартості квитка.