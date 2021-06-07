5 видів взаємин котів з власниками: дізнайтеся, які у вас

Вчені з університету Лінкольна опитали майже 4 тисячі власників кішок і описали 5 видів стосунків людей і їхніх вихованців. Вдалося виділити відкриті, відчужені, епізодичні, дружні і співзалежні типи взаємин.

Для цього вчені використовували анкети, які містять питання про поведінку господарів і їхніх вихованців. Ключовим у формуванні типу взаємин назвали ступінь емоційної прихильності людей і кішок.

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Ставлення кота до хазяїна: як проводили дослідження

Учені з Університету Лінкольна під керівництвом Даніеля Міллса вивчили основні закономірності у взаєминах кішок з господарями, щоб створити класифікацію відносин. У дослідженні брали участь 3994 осіб.

Їх проводили за допомогою опитувальників, що містили питання:

як власники дбають про кішку і наскільки чуйно ставляться до її потреб;

які емоції викликає у кішки хазяїн;

як тварини взаємодіють з власниками.

Відповіді потім згрупували в 4 основні категорії: емоційний внесок господаря в відносини з вихованцем, прийняття кішкою інших людей, важливість для кішки близькості господаря і байдужість вихованця.



Дослідження проводили на основі опитування майже 4 тисяч жінок / Фото з Unsplash

Тип взаємин

Ґрунтуючись на відповідях учасників, вчені виділили 5 типів зв'язків кішок і господарів.

Відкриті взаємини

Вони будуються між господарем, який вкладає помірні зусилля в емоційний зв'язок з вихованцем, і кішкою, що може навіть його уникати. Вихованці таких господарів вільні в пересуванні, добре спілкуються з чужими людьми і мало потребують власника. Для людини ж кіт – не центр Всесвіту.

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Відчужені взаємини

Характеризується низькими рівнями емоційного внеску господаря в зв'язок з твариною. Хазяїн практично не вкладається в стосунки з кішкою. Для нього вона не член сім'ї. Кішка байдужа як до чужих людей, так і до свого господаря.



Перші три групи – найпрохолодніші взаємини між хазяїном і котом / Фото з Unsplash

Епізодичні відносини

Відрізняються від відчужених взаємин лише тим, що в цілому кішка товариська. Вона любить бути поза домом, може зникати на кілька днів або ходити в гості до сусідів.

Дружні взаємини

Група, що представлена найбільш широко – 44,5 відсотка опитаних. Господарі в ній вкладають максимум емоційних зусиль в свої відносини з кішкою. Тварині ж подобається бути поруч з хазяїном. При цьому поведінка вихованця не обмежується, у нього є певна свобода.

Співзалежні відносини

Відносини за типом співзалежності забирають велику кількість часу, проведеного разом з кішкою. Тварина зазвичай не залишає межі будинку, а дружба передбачає вільнішу поведінку кішки, якій подобається бути з господарем.

В опитуванні брали участь жінки з Великобританії, тому автори не виключають, що в інших країнах чи навіть на інших континентах є інші форми відносин, які не описані вище. Також вчені визнають, що класифікація заснована на особистому сприйнятті взаємин респондентами, тому може бути не завжди об'єктивною.