5 українських котів, що стали справжніми зірками мережі

Українські котики завойовують мережу: у них замовляють рекламу модні бренди, їх чухають за вухом іноземні делегації та дипломати, а популярні телеканали беруть у них інтерв'ю. Дізнайтеся про ТОП-5 котів українського інтернету.

Кіт Степан з Харкова

Цей 13-річний кіт підкорив мережу своїм байдужим та меланхолійним виразом морди. Він нагадує багатьом людям їх самих, втомлених після роботи або просто сумних.

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Кіт Степан став популярним серед модних брендів / Фото instagram.com/loveyoustepan

На харківську зірку звернули увагу справжні зірки: наприклад, Брітні Спірс, модель Хейлі Бібер, акторка Діана Крюгер.

У власниці кота замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Valentino, Crocs, Puma, популярні телеканали Discovery та MTV тощо.

Кіт Амбасадор



Кіт Амбасадор "служить" в МЗС / Фото Олексій Макеєв / Twitter

Цього котика знайшли під дверима Міністерства закордонних справ України в грудні 2017 року. Відтоді пухнастик мешкає там.

Деякі кияни хотіли забрати котика собі, але в Міністерстві дали йому "посаду" й вирішили не розлучатися з чотирилапим.

Котячий мер Львова



Кіт Левчик став улюбленцем львів'ян / Фото instagram.com/lvivcitycat

Кіт Левчик – зірка львівської ратуші. Одного разу він застрибнув на балкон мерії та потрапив прямісінько в кабінет до міського голови Андрія Садового. Тварину вирішили залишити собі.

Левчик швидко став улюбленцем львів'ян. Кіт приймає іноземні делегації, радіє гостинцям та частенько спить в кріслі міського голови.

Байден – котячий мер Дніпра



Кіт Байден живе в Дніпровській міськраді / Скриншот з відео

Цей котик оселився в Дніпровській міській раді у 1018 році. Тобто він "очолив" місто ще до того, як Джозеф Байден став президентом США.

Байден став вірним помічником та неодмінним учасником усіх процесів, що відбуваються в міській раді.

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Апельмон – кіт-синоптик



Кіт Апельмон та Наталка Діденко / Фото facebook.com/CatApelmon

Цей котик мешкає у відомої синоптикині Наталки Діденко. Майже щодня він з'являється на телебаченні під час прогнозу погоди на телеканалі Еспресо.

Як український кіт Степан підкорив інтернет: дивіться відео