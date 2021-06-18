Кумедно: 5 способів знущатися з людей, які використовують коти

Якщо ви маєте кішку або котика, то знаєте, що ці пухнастики іноді бувають зовсім нестерпними. Бігати серед ночі, просити їсти о 6 ранку, лягати на лице своєї людини задньою частиною тіла – здається, це робить буквально кожен кіт.

Якщо улюбленець не лежить на клавіатурі ноутбука, не затуляє собою телевізор, не нявчить щосили, коли побачить дно миски – перевірте, може, ваш котик зламався. Хоч поведінка котів іноді може справді дратувати, але все одно ми любимо їх з усіх сил.

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Як коти знущаються з господарів

Коробки



Кіт в коробці / Фото Stock Photo

Коли ви приносите додому щось у коробці, будьте певні – ваш кіт опиниться у ній, щойно вона стане пустою. Навіть якщо ви придбаєте коту лежанку, кігтеточку чи нову іграшку — все одно чотирилапий спершу буде "тестувати" коробку від неї.

Повертатися задом



Так котики висловлюють свою любов / Фото i like pet

Ви мирно спите, нічого не підозрюючи. Ваш кіт починає потихеньку ходити вашим тілом, підбираючись до обличчя. Коли ви відкриваєте очі, розбуджені таким "масажем", перше, що бачите – задню частину тіла котика, люб'язно повернуту до вас. Хоча фахівці кажуть, що цей жест – вияв любові й довіри тварини, приємного у ньому мало.

Не давати себе сфотографувати



Котів буває непросто сфотографувати / Фото Depositphotos

Ні для кого не секрет, що коти інколи сплять або бавляться дуже кумедно. Але щойно ви захочете зробити фото свого улюбленця, знайте – він одразу змінить позу сну на абсолютно тривіальну або взагалі прокинеться і втече.

Лежати на книжці або ноутбуці

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.



Так кішки приваблюють увагу / Фото Goodfon

Є теорія, що котики ревнують своїх господарів до того предмету, який люди довго тримають в руках. Саме тому пухнастики полюбляють розлягтися на вашій газеті, книзі чи клавіатурі. Не сваріться на них за цю звичку, а краще приділіть їм трішки більше уваги.

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Несподіваний кусь



Усі коти роблять кусь / Фото AdMe

Уявіть: ви гладите свого улюбленого котика, чухаєте його за вушком, пухнастик у захваті й навіть підставляє вам животик для того, щоб ви й там його погладили… Аж раптом ваша рука піддається несподіваному нападу. Момент, коли кіт робить "кусь", вгадати майже неможливо. Коти регулярно застосовують цю психологічну зброю проти своїх власників.