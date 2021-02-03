За неймовірну відданість: 5 пам'ятників собакам з усього світу

Собаки давно займають почесне місце в людському серці. Великі й малі, слухняні та вередливі, сміливі й не дуже – ці чотирилапі заслуговують не тільки на теплі почуття, а й навіть на пам'ятники.

Джерело: 24 канал

Люди так люблять собак, що пам'ятають про них і після смерті. Розповідаємо про пам'ятники, встановлені на честь собачих подвигів та вражаючої вірності.

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Сенбернар Баррі, Париж

Цей пес врятував зі сніжних заносів в Альпах кілька десятків людей. На знак вдячності за подвиг собаці встановили пам’ятник у французській столиці.



Пам'ятник сенбернару-рятівнику Баррі / Фото Pinterest

Пам'ятник собакам-поводирям, Берлін

Поводирів довго навчають для того, аби з ними люди з порушеннями зору почувалися в безпеці. Завдяки собаці-поводирю люди можуть вільно пересуватися містом, переходити дорогу й знаходити шлях додому.



Для служби собакою-поводирем обирають розумних собак зі спокійним характером / Фото bildhauerei-in-berlin.de

Пам'ятник псу Балто, Нью-Йорк

Балто був ватажком собачої упряжки, що зуміла привезти ліки в містечко Ном на Алясці під час смертельно небезпечної епідемії дифтерії. Вчасно доставлені ліки допомогли врятувати багатьох мешканців містечка.



Балто і його упряжка зуміли привезти ліки на відстань понад тисячу кілометрів / Фото fishki.net

Пам'ятник псу Фідо, Борго-Сан-Лоренцо, Італія

Цей пес кожного вечора протягом 14 років ходив зустрічати свого господаря до потяга – хоча господар тоді вже помер.

Місцеві мешканці встановили пам'ятник собаці, як зразку відданості.



Пес Фідо ходив зустрічати господаря на вокзал усе своє життя / Фото Qaz.wiki

Пам'ятник Боббі, Единбург, Шотландія

Ще один приклад собачої вірності. Невеликий пес належав служителю місцевої поліції. Після раптової смерті господаря від туберкульозу Боббі 14 років охороняв його могилу.



Боббі пережив свого господаря на 14 років і увесь час провів на його могилі / Фото Wikipedia

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