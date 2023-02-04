Існують певні породи собак, які можуть бути надзвичайно небезпечними, якщо їх вихованню і дресуванню не приділяти достатньо уваги й ігнорувати правила поведінки. Більшість з цих порід виводилися для охорони і захисту. Pets 24 розповідає про 5 найбільш небезпечних порід собак у світі. Читайте також Ідеально для активних господарів: 7 порід собак, які сповнені енергією

5 найнебезпечніших порід собак

Пітбуль

Ця порода вважається однією з найнебезпечніших у світі. Вона не жорстока, але погано піддається дресуванню. Дуже сильний, з надзвичайно розвиненою щелепою, його можна навчити вбивати як у собачих боях, так і захищати територію чи будинок.

З іншого боку, якщо його навчити нападати на людину, він атакуватиме все, що рухається як людина. На жаль, коли люди відчувають страх, вони тікають і автоматично в його очах стають здобиччю.

Пітбуль / Фото UnSplash

Ротвейлер

Спочатку ця порода виводилася для гону великої рогатої худоби. Сьогодні ці собаки використовуються військовими і дуже популярні як сторожові собаки. Їх активний характер в комплексі з міцною статурою і захисними інстинктами роблять ротвейлерів схильними до насильства.

Як правило, представники цієї породи ставляться з великою підозрою до незнайомців, бо найчастіше, ротвейлери схильні підкорятися тільки одній людині. У випадках, коли господареві загрожує небезпека, стають агресивними та злими й, атакуючи, можуть нанести серйозні рани.



Ротвейлер / Фото UnSplash

Американський бульдог

Ця порода собак також виводилася в робочих цілях. Американські бульдоги використовувалися для стримування диких кабанів і великої рогатої худоби, захисту майна.

Представники породи володіють швидкою реакцією, розвиненим м'язистим тілом і захисними інстинктами. Якщо їх не почати вчасно дресувати, то вони можуть стати потенційною загрозою для людей.

Американський бульдог / Фото UnSplash

Вовкособ

Таку збірну назву порода отримала з різних гібридів вовків із собаками. Якщо говорити про корисне призначення цих тварин, то найчастіше їх використовують як службових псів у прикордонних військах. Вони агресивні, непередбачувані та вельми примхливі.

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Якщо досвідчений кінолог може впоратися з вихованням дисципліни і слухняності на кордоні, то мови про те, щоб ростити такого вихованця в стінах будинку, і бути не може. І нехай багато хто зараз вдається до хитрощів, тримаючи у квартирах різноманітних чотирилапих, місце яких у природі, дикі тварини серед людей – не найкращий вибір.



Вовкособ / Фото UnSplash

Кане-корсо

Ця велика порода італійського мастифа, нащадок собак римських солдатів, які використовуються у війнах. У неї гладке мускулисте тіло вагою до 50 кілограмів. У Кане-корсо досить велика форма голова з потужними щелепами. Один погляд на неї може сказати більшості людей, що ця собака може заподіяти багато шкоди.

Якщо такого чотирилапого правильно виховати, то він стане для свого господаря чудовим охоронцем. Але, якщо в процесі виховання допустити найменшу похибку, собака може вирости просто неконтрольованим.

Кане-корсо / Фото UnSplash

Очевидно, що це не всі породи собак, які несуть більшу небезпеку, ніж інші представники чотирилапих. Втім, це точно ті, на які слід звернути увагу та зважити ризики, перед тим як заводити у домашніх умовах.