Ревнують господарів і знають розклад дня: 5 маловідомих фактів про собак
Джерело:Boredpanda
Якщо ви власник чотирилапого друга, або ж просто любите собак, вам буде цікаво дізнатися нові факти про цих тварин. Можливо, вони допоможуть вам налагодити розуміння і взаємодію з вашою твариною.
Дізнайтеся, чому песики дивляться на вас, коли ходять до туалету, навіщо ставлять лапи на господарів, а також чи можуть собаки ревнувати вас. Відповіді на ці питання дає автор популярного каналу в тіктоці Knowledgesaurus.
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Чому собаки ставлять лапу на господаря
Так собаки виявляють свою любов / Фото Unsplash
Це пов'язано з тим, що песики хочуть показати вам, що справді люблять вас. Так вони виявляють свою ніжність і немов би "гладять" своїх власників.
Чому собаки дивляться на вас, коли йдуть до туалету
Пес просить вас побути насторожі / Фото Knowledgesaurus
Так пес просить його захистити й побути насторожі, поки він перебуває у вразливому та беззахисному стані. Отже, якщо ваш собака дивиться на вас – він вам довіряє.
Чи можуть собаки ревнувати
Ваш пес може ревнувати вас до інших тварин / Фото Unsplash
Так, ще і як можуть. Щоразу, коли ви звертаєте свою увагу на іншого песика, гладите або пригощаєте його, ваш собака може відчувати ревнощі.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Собаки знають ваш розклад дня
За запахом собака може визначити, коли ви повернетеся / Фото Unsplash
У цьому їм допомагає… запах. Наприклад, якщо ви йдете на роботу вранці, а повертаєтеся ввечері, пес розуміє час вашого повернення за кількістю запаху, який залишився в домі.
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Чому песики їздять сідницями по підлозі
Не ігноруйте таку поведінку песика / Фото Knowledgesaurus
Така поведінка може свідчити про те, що у тварини закупорилися або інфікувалися анальні залози. Тому замість сміху обов'язково відвідайте ветеринара.