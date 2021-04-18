5 квіток у вашому саду, які можуть зашкодити кішці: перелік

Ці квіти приваблюють своєю красою та ароматом і ростуть чи не в кожному саду. Однак не всім відомо, що вони можуть зашкодити вашій кішці.

Усе через токсичні речовини, які містяться у цих квітах. Коли вони потрапляють в організм тварини, то можуть викликати певні проблеми зі здоров’ям. Тому ваш домашній улюбленець повинен триматися осторонь цих 5 квіток.

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Лілії

У світі є приблизно 90 видів лілій, і всі вони є смертельними для котів. Якщо ваша кішка проковтне якусь частину цієї квітки, це може призвести до ниркової недостатності. Річ у тім, що лілії отруйну хімічну речовину, яка ще не була офіційно визначеною.

Якщо ви підозрюєте, що ваша кішка контактувала з ліліями, негайно зверніться до ветеринара, оскільки раннє лікування є ключовим.



Лілії / Фото pexels

Нарциси

Незважаючи на те, що нарцисів є справжньою ознакою весни, вони містять алкалоїди лікорину, які мають смертоносні кристали. Власники домашніх тварин повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вони підозрюють, що їхня кішка з'їла цю квітку.



Нарциси / Фото pexels

Хризантеми

Ця осіння квітка є слаботоксичною для котів. Вона містить піретрини – один з ключових інгредієнтів ліків проти бліх та кліщів. Тому, якщо ви бачите, якщо ви бачите, що у вашої кішки почалася блювота, діарея чи відсутній апетит, зателефонуйте своєму ветеринару якомога швидше.



Хризантеми / Фото pexels

Рододендрони

Рододендрони містять сірианотоксини, які дуже токсичні для домашніх тварин. Якщо в організм потрапляє отрута у розмірі лише 0,2% від маси тіла тварини, сіраанотоксин може порушити одієві канали у кішки, які впливають на скелет і серцеві м’язи.



Рододендрони / Фото pexels

Тюльпани

Як і нарциси, тюльпани містять алкалоїди лікорину, які можуть бути шкідливими для кішок.



Тюльпани / Фото pexels

Тож якщо ці квіти ростуть у вашому саду, намагайтеся зробити так, щоб ваша кішка не контактувала з ними. Адже головний обов'язок кожного власника тварини – зробити все, щоб вона почувалася здоровою та щасливою.