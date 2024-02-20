Врятований від бійні 30-кілограмовий кролик став зіркою: лише подивіться на цього велетня

30-кілограмовий кролик Алекс, якого врятували від бійні у 2020 році, став зіркою соціальних мереж, зокрема в TikTok та Instagram. Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити людей.

Його господарі Джош Роу та Кей Като кажуть, що забрали фламандського велетня з м'ясного ринку в Модесто, що у штаті Каліфорнія (США). З того часу він "працює" твариною для терапії та бере участь у різних публічних заходах.

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Врятований від бійні 30-кілограмовий кролик став зіркою соцмереж

Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско. Людям дуже подобається його характер та дивовижні розміри.

30-кілограмовий кролик підкорює соцмережі / Фото з інстаграму @alex.thegreat100

Господарі часто привозять свого домашнього улюбленця до лікарень та аеропортів, аби підбадьорити пацієнтів і пасажирів.

Одного разу ми подумали, чому б не взяти його з собою на прогулянку? Відразу зрозуміли, що люди будуть любити його так само сильно, як і ми,

– розповідають власники.

Нещодавно пара зробила Алекса більш мобільним – тепер у нього є світлодіодний візочок з викарбуваним ім’ям та мініелектромобіль у стилі Mercedes SLK. На диво, він дуже швидко навчився ним керувати.

Като каже, що вони люблять виставляти кролика напоказ, адже він змушує людей почуватися краще і сам любить увагу. Хоча насправді господарі не очікували, що він здобуде аж таку популярність.

30-кілограмовий кролик Алекс став зіркою соціальних мереж / Фото з інстаграму @alex.thegreat100

Трирічний кролик став місцевою знаменитістю у Сан-Франциско / Фото з інстаграму @alex.thegreat100

Завдяки своїм феноменальним габаритам та особливій харизмі Алекс зацікавив понад 26 тисяч підписників в Instagram і майже 34 тисяч – у TikTok. Деякі його відео зібрали понад мільйон переглядів.