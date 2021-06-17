2 собаки в притулку покохали одне одного й тепер шукають дім разом: зворушлива фотоісторія

Песики познайомилися у сім'ї, яка взяла їх на тимчасову перетримку з притулку. Тварини стали абсолютно нерозлучними. Тепер у притулку хочуть знайти родину, яка всиновить їх обох назавжди.

Пес породи салюкі на прізвисько Ті Джей та хорт Корал познайомилися в Старому Віндзорському центрі Баттерсі, що у Великобританії. Обидва собаки потрапили туди в пошуках нової сім'ї.

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Тварини стали нерозлучними / Фото Battersea Dogs & Cats Home

Скоро песиків віддали на тимчасову перетримку в прийомну родину. Собаки провели трохи часу разом й стало зрозуміло: це – справжня любов між 2 тваринами.

Ті Джей та Корал проводять цілі дні разом, бігаючи в саду, або відпочивають, міцно притиснувшись одне до одного.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Ті Джей та Корал проводять увесь час разом / Фото Battersea Dogs & Cats Home

Самка Корал більш активна та ініціативна, а Ті Джей – спокійніший та сором'язливіший. Характери собак чудово доповнюють один одного.



Собакам шукають спільний дім / Фото Battersea Dogs & Cats Home

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Тепер для песиків шукають постійний дім, де вони зможуть бути разом. Це – непросте завдання, і вже понад 3 місяці вони мешкають на тимчасовій перетримці.