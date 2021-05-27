Міміметр зламався: 15 чудових фото дуже різних домашніх улюбленців

27 травня 2021 , 18:43
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Джерело:

Ochmanity

Домашні улюбленці приходять в наше життя, щоб зробити його світлішим та яскравішим. Тільки погляньте на цих чарівних малюків будь-яких видів та порід.

Домашніми тваринками бувають не тільки коти й собаки. Серед них також зустрічаються такі екзотичні звірі, як скунси, єноти, птахи та ящірки. І всі вони бувають надзвичайно милими.

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Цей котик полюбляє гратися в маленькій ванні / Фото з відкритих джерел


Песик теж хоче дивитися / Фото з відкритих джерел


Милі носики / Фото з відкритих джерел


Цій таксі сказали, що вона хороша дівчинка / Фото з відкритих джерел

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.


Симпатичний містер морж / Фото з відкритих джерел


Цей пес обожнює йогу / Фото з відкритих джерел


Малюк єнот / Фото з відкритих джерел


Мама та її новонароджені діти / Фото з відкритих джерел


Пустотлива посмішка / Фото з відкритих джерел


Ну дуже мила ящірка / Фото з відкритих джерел


І чому песикам не дарують м'які домашні черевички? / Фото з відкритих джерел


Оберемок щастя / Фото з відкритих джерел


Дуже миле каченя / Фото з відкритих джерел


Ось для чого собакам гострий нюх / Фото з відкритих джерел

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Папуга, який любить обійматися / Фото з відкритих джерел

Автор: Аліна Рудченко