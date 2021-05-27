Міміметр зламався: 15 чудових фото дуже різних домашніх улюбленців

Домашні улюбленці приходять в наше життя, щоб зробити його світлішим та яскравішим. Тільки погляньте на цих чарівних малюків будь-яких видів та порід.

Домашніми тваринками бувають не тільки коти й собаки. Серед них також зустрічаються такі екзотичні звірі, як скунси, єноти, птахи та ящірки. І всі вони бувають надзвичайно милими.

Важливо Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців



Цей котик полюбляє гратися в маленькій ванні / Фото з відкритих джерел



Песик теж хоче дивитися / Фото з відкритих джерел



Милі носики / Фото з відкритих джерел



Цій таксі сказали, що вона хороша дівчинка / Фото з відкритих джерел

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Симпатичний містер морж / Фото з відкритих джерел



Цей пес обожнює йогу / Фото з відкритих джерел



Малюк єнот / Фото з відкритих джерел



Мама та її новонароджені діти / Фото з відкритих джерел



Пустотлива посмішка / Фото з відкритих джерел



Ну дуже мила ящірка / Фото з відкритих джерел



І чому песикам не дарують м'які домашні черевички? / Фото з відкритих джерел



Оберемок щастя / Фото з відкритих джерел



Дуже миле каченя / Фото з відкритих джерел



Ось для чого собакам гострий нюх / Фото з відкритих джерел

Щаслива історія Були у безвиході: у Києві кілька годин рятували кошенят, які опинилися під підлогою квартири



Папуга, який любить обійматися / Фото з відкритих джерел