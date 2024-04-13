Особлива "квіточка" відкрила купальний сезон: бегемотик Лілі знову зустрічає гостей КиївЗоо

У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Наразі відвідувачі зможуть подивитися і на бегемота.

Сьогодні, 13 квітня, Лілі знову повернеться після зимово-весняних холодів до свого літнього вольєра. Про це повідомляє пресслужба Київського зоопарку.

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Бегемотик Лілі знову зустрічає гостей КиївЗоо

Жителів та гостей столиці запрошують помилуватись початком купального сезону та справжньою весною. Квітневий зоопарк сповнений барвистим цвітінням та чарівним ароматом різноманітних трав, кущів і дерев.

У парку відвідувачі мають можливість насолоджуватися магноліями, яскравою форзицією, романтичною сакурою, весільною спіреєю, тюльпанами, бузковим рододендроном, барвінком, а ще – запашними вишнями, черешнями, сливами, абрикосами та яблунями.

Квітневий зоопарк сповнений барвистим цвітінням / Фото Київський зоопарк

Також у столичному зоопарку до свого літнього маєтку повернулись хвилясті калао, а на озера – пелікани.

Але найбільшою серед цих прекрасних квітів є наша особлива "квіточка" – бегемотик Лілі. Помилуватись нею у суцвітті нашого саду ви зможете вже з цієї суботи,

– йдеться у повідомлення.

Бегемот Лілі / Фото Київський зоопарк

Бегемотик Лілі повернеться після зимово-весняних холодів до літнього вольєра / Фото Київський зоопарк

Нагадаємо, що вхід до КиївЗоо – до 16:30, перебування на території – до 18:00. Центральні квиткові каси працюють у понеділок із 12:00 до 16:30, з вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30. Також квитки можна купити онлайн.