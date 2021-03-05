10 собак, які не розуміють наскільки вони великі: поради для власників чотирилапих гігантів

Джерело:boredpanda
Усі собаки, незалежно від їхнього розміру, люблять залізти на коліна до своїх господарів. Але, схоже, ці гіганти не розуміють наскільки вони великі. Хоча це зовсім не заважає їм бути там, де хочеться.
Ці кумедні велетенські собаки досі маленькі в душі. Вони поводяться наче цуценята і дарма, що іноді вони важчі за своїх людей.
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Важкий був день!
Коліна господаря – найкраще місце, щоб відпочити / Фото boredpanda
І ще з іншого боку почухай спинку!
Цей хлопчик може догодити / Фото boredpanda
Тільки б не укол!
Прийшли до ветеринара / Фото boredpanda
На службі!
За це мамуся пригостить чимось смачненьким / Фото boredpanda
Я більше так не буду!
І дарма, що вони в різних вагових категоріях / Фото boredpanda
Вигулюємо ведмедика.
Гуляти без улюбленої іграшки зась / Фото boredpanda
Давай допоможу!
Сідай в салон, тут немає місця / Фото boredpanda
Не бачу нічого смішного!
Який він м'якенький / Фото boredpanda
А Рекс вийде гуляти?
Він обіцяв поганяти зі мною м'яча / Фото boredpanda
Там була мишка!