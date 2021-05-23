10 речей, які зрозуміють лише власники котів

Коти милі, своєрідні і неймовірно кумедні. Про них є мільйони смішних відео і навряд є хтось, хто ніколи ними не милувався. Проте є цілий список кумедних речей, які можуть зрозуміти лише власники котів.

Розповідаємо нижче про смішні, інколи дивні, інколи огидні речі, про які знають лише "котячі батьки".

Дізнайтеся Чому коти обожнюють ігри з лазером і чи безпечні такі забавки

1. Котяча шерсть покриває вас завжди

Перші спроби зберегти свій одяг від котячої шерсті були активними. Але згодом котовласники розуміють, що це не варто зусиль. Після перших 20 куплених роликів для шерсті, спеціальних вакуумних насадок та уникнення темного одягу, власники котів просто перестають про це дбати. Зрештою, коли одяг покритий шерстю, це як ніби частина котика завжди з вами, куди б ви не поїхали.

2. Ви перестали класти будь-який предмет на будь-яку поверхню

Якщо інтернет нас чогось і навчив, так це того, що коти збивають буквально будь-який предмет буквально з будь-якої поверхні. Хочете покласти красиві свічки на журнальному столику? Ні, ваша кішка розтрощить кожну вашу мрію про декор інтер'єру. Покласти кілька свіжих квітів на кухонну стільницю? Подумайте ще раз. Залишити свій айфон небезпечно близько до краю столу? Тільки якщо у вас є купону на безкоштовну заміну скла.



Вкрай небезпечна ситуація / Фото з pet-happy

3. Ви повинні сховати туалетний папір від свого кота

Незалежно від того, купуєте ви дорогу торгову марку чи інвестуєте в найдешевший туалетний папір, є одна проста істина. Якщо ви не хочете застрягти в туалеті, то життєво важливо приховати свій туалетний папір від кота.



"Це справді був останній рулон"? / Фото з funny-cat-pics

4. Коти сплять постійно ... За винятком між 4 та 6 ранку

Схоже, що коти дрімають постійно: на сонячному чи не дуже місці, у ліжку, в кріслі чи на підлозі. Коли вони не дрімають? Приблизно за одну – три години до того, як повинен спрацювати будильник. Саме тоді їм подобається робити щоденні вправи, дряпати стіни і стрибати на обличчя.

5. Кіт випорожняється у лоточку десь у вашому домі. То й що?

Заводячи кота у квартирі, люди одразу готові до того, що у їхньому домі з'являтимуться фекалії на відкритому просторі. Так, технічно вони у лотку, але все ж у домі. І коти все ж чекають, поки люди їх не приберуть.

Погодьтеся, що це ніколи не було причиною роздумів: ну ходить у лоток, отже – чудово.

6. Кіт любить картонні коробки більше, ніж своє дороге ліжко

Ви витратили багато часу на вибір ідеального ліжка для кота. Ви прочитали тисячі відгуків, вибрали органічний із бавовни, який не дратував би його шерсть. Але щоразу, коли приходить посилка, ваша кішка чітко дає зрозуміти, що низька картонна коробка у тисячу разів краща за ліжко, яке ви так важко обирали.



Краще за коробку може бути тільки нова коробка / Фото з інстаграму wildlifebakery

7. Ваш кіт їсть краще їжу, ніж ви

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Ви їсте фастфуд і будь-яку звичайну їжу, яка продається в продуктовому магазині. Ваша кішка харчується лише високоякісною, безглютеновою, збалансованою, органічною їжею. І іноді викидає її з миски на підлогу, щоб показати свою вдячність.



І харчування кота значно різноманітніше / Фото з Unsplash

8. Ви визнали, що ваш кіт – бос

Навіть не переймайтеся, вдаючи протилежне. У домі, де є кіт, ми всі знаємо, хто головний. Підказка: його улюблені розваги – це сидіння на ноутбуці, скидання речей зі столу і нявкання у коридорі, коли ви намагаєтеся працювати.

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9. Коти не дають особистого простору

Коти кладуть лапи (і не тільки) людям на обличчя, щоб показати, що вони їм подобаються. Вони дають нульовий особистий простір, щоб показати, як сильно люблять, а також нагадати, що це вони за вами насправді доглядають. Нагадуємо про попередній пункт.



"Простір занадто малий, щоб залишати його для людини" / Фото з pixabay

10. Ви ніколи не знаєте, чи не закінчаться обійми… подряпинами чи укусом

Немає нічого кращого, ніж обійматися зі своєю кицею ... допоки не зробиш якогось неправильного руху, який зведе її з розуму. Тоді на вашому тілі з'являться подряпини чи укус. А що було їхньою причиною? Знає лише сама киця.