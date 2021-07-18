10 речей, що негативно впливають на життя котів

Усі господарі хочуть бути ідеальними для своїх чотирилапих улюбленців. Але іноді ми робимо речі, що шкодять здоров'ю тварин, і навіть не здогадуємося про це.

Якщо у вашому домі мешкає кішка або кіт, дізнайтеся, як вберегти його здоров'я і навіть психіку. Існують неочевидні речі, які можуть стати шкідливими для вашої тварини.

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Дим від цигарок

Не змушуйте свого улюбленця дихати димом, що утворюється від вашого куріння. Це шкідливо не тільки для людей, а й для тварин.



Дбайте про здоров'я свого улюбленця / Фото Unsplash

Мийте посуд кішки

Інакше він вкривається нальотом, в якому розмножуються бактерії. Тільки чистий посуд є безпечним для здоров'я вашого улюбленця.

Регулярно прибирайте лоток

Навіть якщо ви не відчуваєте неприємного запаху, все одно дбайте про чистоту котячого туалету. Нюх тварин набагато гостріший, ніж у людей, і їм може бути неприємно користуватися лотком.

Кішки не люблять самотності

Деякі господарі можуть поїхати надовго та залишити кішку саму вдома. Навіть якщо вона має достатньо їжі та води, самотність точно не піде тварині на користь.

Не ігноруйте мову тіла кішки



Стежте за мовою тіла кішки / Фото Unsplash

Зважайте, чи подобається кішці ваша увага, а також навчайте цього ваших дітей. Так ви зробите життя усіх членів родини комфортнішим.

Сварити кішку за прояви стресу

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Коли тварина налякана або розгублена, вона може почати ходити повз туалет, а також поводитися неадекватно. Вам потрібно постаратися прибрати фактори стресу й заспокоїти тварину. Крики й покарання можуть тільки погіршити ситуацію.

Кричати на кішку

Тварини не розуміють людську мову, отже, ваш крик вони сприймають тільки як щось жахливе й лякаюче. Краще продемонструвати кішці своє незадоволення за допомогою суворої інтонації, але не крику.

Не думайте, що хвороба кішки пройде сама



Не ігноруйте потреби ваших котів / Фото Unsplash

Якщо ви бачите, що поведінка вашої тварини змінилася, вона втратила апетит, стала менш грайливою тощо – негайно звертайтеся до ветеринара. У жодному разі не можна гаяти час.

Не тримайте кішку в абсолютній темряві

Улюбленцям потрібне денне світло для повноцінного життя.

Не годуйте кішку таблетками від усього

Часто господарі хочуть позбутися гормональних проявів у кішок за допомогою таблеток. Або ж ними лікують тварину від суму чи депресії.

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Ці методи є жорсткими. Замість таблеток оберіть стерилізацію. А розважити кішку спробуйте іграми, увагою, або заведіть їй товариша – іншу кішку чи собаку.