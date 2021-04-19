10 ознак, що ваш кіт вважає себе господарем у домі: курйозні фото

Джерело:Duck.show
Ті, хто тримає удома тварин, знають, що часто чотирилапі починають вважати себе власниками квартири. Пропонуємо кумедну добірку кішок, які роблять, що їм заманеться.
Коти швидко окуповують будь-які предмети, які їм до душі. Кожен хазяїн знає, як мало місця лишають кішки для людей на ліжку чи на дивані.
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Коти полюбляють спати в мийках, на випраному одязі, ходити брудними лапами по чистому ліжку, а ще – скидувати зі столів та тумб усе, що погано лежить. Але попри це, люди все одно люблять їх, а пухнасті взамін дарують чимало приємних емоцій.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Фото duck.show
Фото duck.show
Фото duck.show
Фото Seldon.News
Фото duck.show
Фото duck.show
Фото Kotofoto
Фото duck.show
Фото Freepik
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Фото duck.show