10 ознак, що ваш кіт вважає себе господарем у домі: курйозні фото

Ті, хто тримає удома тварин, знають, що часто чотирилапі починають вважати себе власниками квартири. Пропонуємо кумедну добірку кішок, які роблять, що їм заманеться.

Коти швидко окуповують будь-які предмети, які їм до душі. Кожен хазяїн знає, як мало місця лишають кішки для людей на ліжку чи на дивані.

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Коти полюбляють спати в мийках, на випраному одязі, ходити брудними лапами по чистому ліжку, а ще – скидувати зі столів та тумб усе, що погано лежить. Але попри це, люди все одно люблять їх, а пухнасті взамін дарують чимало приємних емоцій.

10 ознак того, що кішки вважають себе власниками дому

Під диваном точно знайдуться скарби кішки

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими єсмак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



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