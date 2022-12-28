Так, компанія зі страхування домашніх тварин ManyPets проаналізувала 510 000 власників у Великій Британії, аби визначити як вони називали своїх маленьких пухнастиків. За версією ManyPets, ім'я "Луна" очолило список найпопулярніших імен домашніх тварин, за ним йдуть "Белла" і "Тедді".

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Опитування також показало, що майже 15% власників домашніх тварин сказали, що вони віддають перевагу людським іменам, таким як "Колін" або "Дейв".

Як і імена для дітей, вибір імені для улюбленої тварини – це рішення, яке вимагає ретельного розгляду та часто залежить від останніх тенденцій, знаменитостей або навіть нашої улюбленої їжі,

– сказав Оке Елеазу, генеральний директор ManyPets.

Коли справа доходить до вибору імені, порада Елеазу полягає в тому, щоб думати про імена, які складаються не більше ніж з одного або двох складів. Цуценяті чи кішці буде важче впізнати довше ім'я.

10 найпопулярніших імен у Британії для домашніх улюбленців 2022 року: