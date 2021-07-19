10 котів, які влаштувалися в магазини – і працюють краще за людей: кумедні фото

19 липня 2021 , 19:03
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Джерело:

Duck.show

Котики на вітрині магазину приваблюють до себе чимало уваги й часто потрапляють на милі світлини. Подивіться на цих пухнастиків, які "влаштувалися на роботу".

Ми ніколи не дізнаємося, взяли цих котиків на роботу для приваблення клієнтів, чи завдяки доброму серцю власників. Але фото з муркотунами точно подарують заряд чудового настрою.

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Котик в алкогольному відділі


Фото Bodegacats

Красуня-консультантка


Фото Bodegacats

Стажер із задоволенням проведе вас у рибний відділ


Фото Bodegacats

А цей бешкетник ходив по мокрій сорочці


Фото Bodegacats

Спеціальна полиця для кота


Фото Bodegacats

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Ось хто справжній господар магазину


Фото Bodegacats

Ну дуже милий працівник


Фото Bodegacats

Котик продає кактуси


Фото Bodegacats

А цей ледащо заснув на роботі


Фото Bodegacats

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Надійно охороняє товар


Фото Bodegacats

Автор: Аліна Рудченко