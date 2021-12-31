Зустрів величезну акулу під час занурення: дайвер здивував кадрами хижачки

Під час біля узбережжя Флориди дайвер Джон Мур побачив велику акулу-бика. Відповідні фото хижака чоловіка опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Поруч з Джоном Муром плавали різні акули, проте чоловік звернув увагу саме на акулу-бика.

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На його думку, хижачка могла бути вагітною. Такі висновки чоловік зробив через її поведінку.

"Швидше за все, вагітна і точно не пропускала жодного прийому їжі. Вона була дуже домінантною акулою, яка впевнено підпливала до мене під час занурення", – додав Джон.

Дивіться фото акули, які зробив Джон Мур:

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Що відомо про акулу

Акули-бики досить ледачі та повільно плавають. Раціон складається головним чином з великих безхребетних, дрібних акул, інших риб і дельфінів. Крім того, разом з живою здобиччю пожирають будь-які викиди.

При народженні має близько 60 сантиметрів. В зрілому віці довжина – 1,5 – 2,5 метра. Вагітність триває 10 – 11 місяців, після чого самка народжує від 3 до 13 мальків.

Самці — агресивно налаштовані до будь-яких потенційних суперників, якими іноді можуть вважати навіть людей. Рівень тестостерону в них вище, ніж у будь-якому іншому хребетному, що частково пояснює агресивність.

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