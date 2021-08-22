У зоопарку США народилася пара рідкісних алігаторів-альбіносів: милі фото, відео

У зоопарку в Кенансвіллі, розташованого у Флориді, народилися 2 алігатори-альбіноси. Їхня шкіра замість сірувато-зеленого має біле та рожеве забарвлення, а очі та кігті бліді та невиразні.

У Wild Florida кажуть, що малюки, які мають трохи більше тижня, почуваються чудово і за ними добре доглядають. І це не дивно, адже вважається, що у світі існує приблизно 200 алігаторів-альбіносів.

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Що відомо про малюків-альбіносів

Дитинчата народилися з другого виводку пари альбіносів: 27-річної мами Сніжинки та 16-річного тата на ім’я Заметіль, яких Wild Florida придбала у 2017 році.

Працівники зоопарку зібрали 18 яєць та помістили їх в інкубатор, щоб ретельно стежити за ними впродовж наступних двох місяців.

Повідомляється, що наразі вилупилися лише 2 яйця.

Стать дітей у зоопарку поки не розголошують, але кажуть, що малюки почуваються чудово.

Їх тримають подалі від батьків, щоб ті не нашкодили їм.



Маленьких алігаторів-альбіносів тримають окремо від батьків / Фото Wild Florida

Потребують особливих умов

За словами власника і співзасновника Wild Florida Сема Хота, алігаторам-альбіносам важко вижити в дикій природі. І на це є безліч причин. Однією з них є те, що через відсутність пігментації вони не мають змоги маскуватися, тому не можуть повноцінно полювати. А ще частіше стають мішенню хижаків, бо дуже помітні у природному середовищі.

Крім того, алігатори-альбіноси можуть загинути від надмірного перебування під сонцем, оскільки їм не вистачає захисту від ультрафіолетового випромінювання. Але навіть під доглядом людей, як правило, вони живуть менше за своїх звичайних родичів та мають певні ризики зі здоров’ям.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізадже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Дивіться відео про малюків альбіносів з Флориди

Що змушує тварину стати альбіносом

За даними All Things Nature, тварини стають альбіносами через нестачу меланіну або пігментації в їх організмі.

Такий стан виникає, коли рецесивний ген від кожного батька передається його нащадкам.

Альбінізм у тварин має різні форми: від часткового або нерівномірного забарвлення до повної безколірності.



Малюки, що народилися у зоопарку Флориди / Фото Wild Florida