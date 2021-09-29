Знімали удава з ліхтаря і 3 дні витягали кота з вентиляції: 7 років команді з порятунку тварин

Команда Kyiv Animal Rescue Group, що займається порятунку тварин, святкує 7 років з дня заснування. За цей час вони врятували понад 10 тисяч тварин. Який шлях пройшли та чого досягнули – читайте у матеріалі.

Відомо, що організація заснована у вересні 2014 року. Тоді в команді було: 3 людей, 1 машина – синя "копійка", канат, комплект висотного спорядження та один сачок.

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Правила роботи команди Kyiv Animal Rescue Group

Цілодобово та без вихідних.

Рятують тварин у надзвичайних ситуаціях, коли вони не можуть вибратися самостійно або за допомогою небайдужих.

Оплата за виїзд береться тільки тоді, коли людина може це зробити.

На початку рятувальники переважно займалися зніманням котів з дерев та фасадів будинків. З часом почало з'являтися більше запитів від зооволонтерів щодо вилову поранених котів чи пошуку тварин у підвалах.

Представники команди зазначили, що за весь час існування вони ніколи не припиняли працювати. Попри те що були й важкі часи. Наприклад, взимку авто потрапило в аварію, тому в січні рятувальникам довелося виконувати роботу на мотоциклі.

Дивіться фото команди Kyiv Animal Rescue Group:

Також траплялися випадки, коли не було кому працювати. Тоді диспетчером, рятувальником і водієм по 4 – 5 змін поспіль була 1 людина.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Склад команди через 7 років:

11 рятувальників, з яких – 5 водії та 1 інтерн.

5 диспетчерів.

Програміст, інженер-механік, завідувач гаражу, бухгалтер, юрист-консультант.

5 авто на службі, залежно від навантаження.

Моторний човен та обладнання для роботи на воді.

Пожежник. Сюди включають ще пожежну машину для ліквідації лісових загорянь та групу з 10 волонтерів, які не є рятувальниками команди.

Стабільної заробітної плати ніхто немає. Рятівник може отримувати від 3 до 7 тисяч гривень на місяць, тому більшість кидає цю справу тільки через брак грошей.

Найнезвичнішим виїздом було зняття удава ліхтарного стовпа. А найскладнішим – порятунок кошеня з вентиляції будинку, де роботи тривали 3 дні. Щоб дійти до тварини, потрібно було виймати ржаві труби.

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Найбільшою врятованою твариною був лось, який забіг у місто. Тоді роботи проводилися разом із зоологами київського зоопарку. А найменшим було дитинча кажана.

Дивіться відео: документальний фільм про роботу команди

З командою можна зв'язатися цілодобово за номерами: (093)-986-22-62, (098)-844-79-37. (Тільки дзвінки, не смс чи вайбер).