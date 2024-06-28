Істинний осел: свійська тварина загубилася і на 5 років прибилася у стадо лосів – курйозне відео

Дивовижним чином Дизель, домашній віслюк, який вважався зниклим протягом 5 років, знайшовся в Сакраменто. Віслюка знайшли, коли він гармонійно співіснував зі стадом лосів.

Попри тривалий період розлуки з рідною домівкою, Дизель, схоже, добре адаптувався до нового середовища. Власниця осла, Террі Дрюрі, не планує забирати свого вихованця з нової "родини", адже йому там дуже комфортно.

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Зниклий 5 років тому віслюк знайшов прихисток у стаді лосів

Віслюка, який втік у 2019 році поблизу місцевого ранчо, знайшли живим. Власники, які побоювалися найгіршого, були дуже раді, коли тварину знайшли через роки. Відкриття зробив мисливець Макс Феннелл, який зняв на відео стадо лосів на півночі Каліфорнії.

Напевно, станом на сьогодні це була одна з моїх найдикіших мисливських поїздок. Не можу забути, що таке побачив,

— зазначив Феннелл в описі до відео.

Серед десятка лосів було помічено віслюка, який блукав, що стало несподіваним і зворушливим завершенням його багаторічного зникнення.



Віслюк серед лосів

Власниця Дизеля, Террі Дрюрі, твердо переконана, що тварина на відеоролику — це її зниклий вихованець.

Жінка, яка раніше взяла Дизеля з Бюро землеустрою, розповідає, що тварина, схоже, почувається добре: "Ми нарешті його побачили. Здається, у нього все добре, він живе своїм найкращим життям. Він щасливий і здоровий". Раніше Дизель жив на її ранчо разом з курми, ламою і мініатюрним віслюком.

Террі заявила, що не планує забирати віслюка з нової родини, адже йому там дуже комфортно.

Віслюк чудово прижився у новій "родині": дивіться відео

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками. Дехто жартує та сміється з цієї курйозної ситуації:

"Мені подобається, що він ходить в центрі стада. Він точно знайшов свій дім";

"Ніхто не сказав цьому ослу, що він не лось. Здається, Дизель щасливий, наскільки це взагалі можливо";

"Цей віслюк насправді легенда! Лосі, мабуть, кажуть йому: "Хоч ти і осел, але ми тебе любимо".

До слова, днями собака Луна, що загубилася, знайшлася аж через два роки. Якимось чином вона опинилася за 1 609 кілометрів від дому. Тоні Дункан не втрачав надію і хотів знову побачити свою улюбленицю. Чоловік був приголомшений після того, як йому зателефонували зі служби контролю за тваринами.