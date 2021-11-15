Знають, де власник: кішки піклуються про своїх господарів так само, як і собаки

Може здаватися, що муркотуни доволі незацікавлені у житті людей. Та нове дослідження довело, що кішки слідкують за діями господарів не менше за собак – вони контролюють, де власник перебуває та що робить.

Науковці з Університету Кіото визначили, що кішки мають здатність відстежувати рухи людей у їхній свідомості – навіть якщо господар перебуває не перед домашнім улюбленцем.

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Дослідження, за словами вчених, заперечує думку про те, що собаки більше зацікавлені у житті господаря, ніж кішки.

Вважається, що кішки не так цікавляться своїми господарями, як собаки. Проте виявилося, що вони подумки уявляють невидиму присутність своїх власників,

– розповів провідний автор дослідження Сако Такагі.

Кішки проводять більшість часу дрімаючи, і людям здається, що вони не звертають увагу на власників. Проте насправді пухнастики можуть багато думати про свою людину.

Кішки слідкують, де перебуває власник / Фото Unsplash

Як кішки проєктують присутність людини

Науковці стверджують, що кішки малюють "уявні карти", які ведуть їх до свого власника. Це відбувається завдяки надчутливому котячому слуху.

Кішки відстежують своїх людей без візуальних підказок – як у звичній домашній атмосфері, так і на вулиці.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina® , смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Для експерименту дослідники використовуючи записані відео з голосами котячих власників. Колонки зі звуком розміщувалися в різних місцях, створюючи враження, що голос миттєво перескочив з однієї кімнати в іншу. Кішки безпомилково знаходили, де перебуває господар.

Коти легко знаходять господаря завдяки гіперчутливим вухам / Фото Unsplash

Також муркотунам пропонували слідкувати за незнайомими голосами та випадковими електронними звуками. Виявилось, що кішки були зацікавлені тільки у голосах власників. Дослідники з’ясували, що кішки були щиро здивовані, коли їхні власники "переміщалися" з одного місця в інше.

"Це вказує на те, що кішки розумом бачать точне місце, звідки виходить звук", – зазначив Такагі.