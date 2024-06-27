Змія Роналду народила 14 дитинчат, хоча 9 років була "незаймана": як таке могло статися

Удав, на ім'я Роналдо, вразив людство. Рептилія народила 14 дітей у результаті рідкісних "незайманих пологів".

Змія народила потомство без спарювання

Цей унікальний вихованець – бразильська райдужна змія (удав) – проживає у коледжі в місті Портсмут (Великобританія). Співробітники та студенти навчального закладу були шоковані, коли їх майже 2-метровий улюбленець несподівано для всіх народив 14 дітей.

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У коледжі розказали, що до цього випадку всі вважали Роналдо самцем. Крім цього, 13-річна змія не контактувала з іншими плазунами вже понад 9 років.

Вагітність Роналдо – справжнє диво, адже до нього задокументовано лише 2 випадки у всьому світі, коли змія в неволі змогла привести потомство,

– каже спеціаліст із коледжу Пітер Квінлан.



Ситуація з новонародженими зміями поставила експертів у глухий кут / Фото: dailystar.co.uk

Він пояснив, що пологи відбулися внаслідок рідкісного явища партеногенезу, природної форми нестатевого розмноження, коли ембріони розвиваються без запліднення.

За словами працівників, Роналдо виглядав трохи товстішим, ніж зазвичай, ніби добре поїв, але вони навіть на мить не подумали, що він або, можна сказати, вона, вагітна.

Подальша доля виводка

Пітер Квінлан – це не просто співробітник коледжу. Саме він піклується про Роналдо ось вже 9 років, після того, як RSPCA (британська організація із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) віддала йому на виховання врятовану від недбалого ставлення змію.

Тоді ж ветеринарами була визначена стать плазуна – Роналдо прийняли за самця.



Бразильський райдужний удав народив 14 дитинчат / Фото: dailystar.co.uk

Наразі співробітники коледжу вважають, що цей випадок – "фантастична можливість для студентів дізнатися про розвиток дитинчат змій".

Один зі студентів виявив їх під час звичайної перевірки віварію. Спочатку ми подумали, що це помилка. Ми не могли повірити своїм очам,

– ділиться враженнями технік з догляду за тваринами Аманда Маклеод.

Пітер також розказав, що чекає новонароджених дитинчат далі. Перед тим, як знайти всім юним зміям домівки та люблячих хазяїв, він хоче спробувати самостійно визначити стать кожного плазуна.

Наразі спеціаліст готує окремі віварії для поодинокого утримання кожного вихованця.