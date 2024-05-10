Плюс один до страхів: жінка знайшла загадкове "чудовисько" у своєму волоссі

Жінка була вражена, коли виявила у своєму волоссі рештки невідомих комах. Тривожний інцидент стався після того, як вона провела три ночі у вологому підвалі.

Жінка думала, що в її волоссі завелися паразити, після того, як виявила в душі численні маленькі істоти. При ближчому розгляді виявилося, що це була одна істота, яка позбулася кінцівок. Користувачка з нікнеймом Appropriate-Set7945 поділилася відповідними знімками на популярному форумі Reddit.

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Жінка знайшла "чудовисько" у волоссі

Занепокоєна жінка виявила у себе в душі комаху і безліч дрібних істот, що викликало побоювання про можливе паразитарне зараження. У пошуках порад вона звернулася до соціальних мереж, щоб дізнатися, як вирішити цю тривожну ситуацію.

Личиноподібна істота була коричневого кольору з вусиками й довгими передніми лапками.



Істота, яку жінка знайшла у своєму волоссі / Фото Reddit

За її словами, вона спала в сирому підвалі три ночі, а після того ще лежала в траві. Як пішла в душ – виявила істот.

Вони змилися з мого волосся. Я провела кілька днів у штаті Мен, а коли повернулася додому і прийняла душ, у стоці опинилися ці істоти. Я дуже злякалася. Мій найгірший страх — що це паразити, але вони не схожі ні на що, що я знайшла в Google. Це паразити чи ні?

— підписала вона фото.

У дописі на Reddit користувачі швидко помітили, що це всього лише одна комаха, у якої були видалені кінцівки. Жінка пізніше пояснила, що вона ненавмисно позбавила комаху ніг, але вони продовжували рухатися.



Жінка боялася, що в її волоссі був паразит / Фото Reddit

Небайдужі користувачі підтвердили дівчині, що ця істота – звичайна домашня багатоніжка, і закликали її не лякатися. Кілька людей швидко прийшли на допомогу дівчині, щоб заспокоїти її побоювання. Ось декілька коментарів:

"Це просто домашня багатоніжка і всі її ноги. Це нешкідливий друг",

"Схоже на домовика багатоніжку та його лапки. Ви впевнені, що вона була у вас у волоссі, а не впала звідкись, коли ви приймали душ?",

"У будь-якому разі, вони нешкідливі, і турбуватися нема про що",

"Схоже, це могла бути домова багатоніжка. Немає про що турбуватися".

До слова, 27 квітня відвідувачі Національного парку Шейпа в Тайвані стали свідками безпрецедентного видовища, яке ніколи раніше не спостерігалося в цій місцевості. Гіди були вражені, коли побачили, що земля кишить тисячами багатоніжок, які рухаються в унісон, наче жива річка.