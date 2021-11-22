Жила в підвалі з невеликою кількістю світла: чоловік зняв фільм, аби зробити черепаху щасливою

Про крихітну черепаху, яку звати Сноуі, зняли короткометражний документальний фільм. Усі для того, аби дослідити тему щастя у тварин та як його покращити.

Кейтлін Швальє та Алекс Вольф Льюїс зняли короткометражний документальний фільм, який назвали "Сніжний".

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Історія про крихітну черепаху Сноуі, що живе в сімейному підвалі з дуже малою кількістю сонячного світла. Її майже всі ігнорують, крім батька Ларрі Вольфа, який став режисером фільму.



Черепаха Сноуі / Фото інстаграм

Відомо, що Ларрі купив черепаху своїм маленьким синам понад 10 років тому. Проте тепер вже дорослі хлопці заявили, що забули про Сноуі. Стурбований тим, що черепаха не живе добре, Ларрі вирішив зробити її щасливою.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

"Цей короткометражний документальний фільм — це і дослідження щастя тварин, і втручання, щоб покращити життя однієї черепахи. Завдяки інтерв’ю з ветеринаром та експертом з рептилій – ми досліджуємо нашу здатність розуміти тварин, що живуть у будинках", – зазначив режисер.

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Режисери Кейтлін Швальє та Алекс Вольф Льюїс вирішили зняти фільм про черепаху Сноуі, провівши одного разу з дядьком та його сім'єю День подяки.

Дивіться документальний фільм про черепаху: