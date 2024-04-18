Чому крихітні жаби несамовито кричать на частотах, яких не чує людина: таємницю розгадано

Дослідники природи вперше зафіксували, що жаби видають потужні ультразвукові сигнали - їх крик просто несамовитий. Втім, люди цього не чують.

Мовиться про жаб Haddadus binotatus. Саме вони є найпоширенішим видом жаб у південноамериканських лісах.

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Чому крихітні жаби несамовито кричать?

Haddadus binotatus, маленькі істоти довжиною всього 64 міліметри, розробили унікальну стратегію виживання. Попри свій крихітний розмір, ці жаби знайшли спосіб подолати свої обмеження у фізичному бою – вони видають гучні крики, щоб відігнати загрозу.

Дослідники підтвердили, що жаби можуть виробляти ультразвукові сигнали, які чутні для інших тварин, але не чутні для людського вуха.

Цей бойовий клич жаби коливається від 7 до 44 кілогерців, тоді як люди чують лише звуки близько 20 кілогерців,

– каже біхевіорист Убірат Феррейра Соуза.

Haddadus binotatus продемонструвала цікаві здібності / Фото Germano Woehl Jr.

Специфічний крик, який видають деякі жаби, є лише одним із компонентів низки захисних дій. Жаби починають з того, що вигинають спину і підіймають передню частину тіла, після чого відкривають рот, готуючись до крику. Потім вони видають гучний крик, перш ніж остаточно закрити рот. Вважається, що ця послідовність дій є важливим захисним механізмом, який використовують ці жаби.

Вчені припустили, що жаб'ячий крик може мати подвійну мету: відлякувати хижаків і приваблювати природних ворогів хижака для захисту жаби.