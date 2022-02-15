Заповз під машину, щоб обійняти господаря: відео вчинку собаки

У соціальних мережах відео із ніжним собакою назбирало понад 500 тисяч переглядів. Усе через те, що чотирилапий дуже хотів обійматися.

Золотистий ретривер заповз під машину в момент, коли господар лежав та ремонтував її. Здавалося, що чоловіка зовсім не здивувала така поведінка улюбленця.

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Собака дуже скучив й терміново хотів отримати обійми від господаря. Спочатку він облизав чоловікові вухо, а потім влігся на груди, ніби обіймаючи.

Господар зовсім не зупиняв та не відганяв домашнього улюбленця. Він спокійно відклав інструменти, щоб поплескати вихованця по спині. Ретривер був дуже задоволений, що його задум вдався.

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Що відомо про ретриверів

Ретривери вирізняються надзвичайною красою, витривалістю і кмітливістю. Ці тварини в будь-яких обставинах зберігають вірність господарю.

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Серед домашніх улюбленців ретривери залишаються поза конкуренцією, оскільки ці сильні та граційні собаки, легко піддаються дресуванню, ідеально пристосованими для життя поруч з людьми.

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