Унікальна знахідка: у Запоріжжі на узбережжі річки виявили рештки мамонта – приголомшливі фото

У місті Запоріжжя на березі річки Дніпро було виявлено дивовижну знахідку – кістки мамонта. Вона була зроблена місцевим жителем Костянтином Неліпою і викликала інтерес як серед палеонтологів, так і серед істориків. Очікується, що подальші дослідження цього місця проллють світло на доісторичне минуле регіону.

Наприкінці липня чоловік виявив великі кістки тварин, досліджуючи річку, рівень води в якій був незвично низьким. Про цю подію розповіли у Національному заповіднику "Хортиця", й опублікували відповідні кадри.

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У Запоріжжі знайшли рештки мамонта

Під час нещодавньої знахідки співробітники заповідника обстежили місцевість і виявили дві кістки, що належали мамонтові, а саме плечову та великогомілкову.



Кістки мамонта / Фото Національний заповідник "Хортиця"



Кістки мамонта / Фото Національний заповідник "Хортиця"

Під час подальшого дослідження цього місця дослідники виявили лопатку, яка, ймовірно, належала тій самій тварині, що й раніше знайдені кістки.



Лопатка, знайдена на місці / Фото Національний заповідник "Хортиця"

Ця знахідка решток мамонта одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому,

– йдеться в повідомленні.

Матеріали, виявлені на цьому місці, були перевезені до Національного заповідника "Хортиця" для подальшого дослідження та консервації.