У замку на Хмельниччині поселився Маркіз: як працівники музею врятували кошеня

На Хмельниччині в Старокостянтинові є історико-культурний центр-музей. Його працівники повідомляють, що в них поселився замковий кіт – Маркіз.

Ще у 2016 році під замком знайшли кошеня. Спочатку його планували зігріти, а згодом комусь подарувати. Проте чотирилапий так і залишилося жити в стінах замку.

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"Він почав мене зустрічати, коли приходив на роботу та проводив, коли йшов додому. Кіт показав свою відданість замку, і ми його залишили. Він зветься Маркіз, бо ходить поважно, як маркіз. Він у нас унікальний і дуже розумний", — повідомив директор центру-музею Іван Горда.

Дивіться фото кота Маркіза:

За котом добре доглядають, адже постійно контролюють, щоб він був чистим та охайним. Годують його усі співробітники центру, адже по черзі приносять йому їжу.

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Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Крім того, улюбленець буває присутнім на різних нарадах, презентаціях та інших заходах. Співробітники розповідають, що кіт поводить себе в замку чемно і не шкодить.