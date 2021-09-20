"Заклинателька акул": як дайверка витягує рибальські гачки з пащі хижаків

Крістіну Зенато називають "заклинателькою акул". Жінка не тільки професійна дайверка вже понад 25 років, а й рятує хижаків від рибальських гачків.

Дайверка без жодних інструментів дістає з пащі акул металеві частини від вудок. Із захисту на ній тільки спеціальний комбінезон-кольчуга.

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Перед тим як залізти в пащу акули, Крістіна вміє з нею "поспілкуватися". Через це жінку називають "заклинателькою акул", адже істоти туляться до неї та позитивно реагують на її дії.

Дивіться фото: як Крістіна комунікує з акулами

Коли дайверка звільняє істот від рибальських гачків, вони відпливають від неї. Проте багато акул повертаються, щоб "подякувати" за допомогу обіймами.

Відомо, що за 25 років роботи жінка витягнула з пащі акул понад 300 гачків, які вона досі зберігає.

Гачки, які витягнула Крістіна Зенато / Фото інстаграм

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За словами Крістіни, це нагадування про те, що потрібно берегти океан і всіх створінь, що живуть в ньому. Також це демонструє, як одна людина здатна змінити світ на краще.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.