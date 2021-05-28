Йоркширський тер'єр витирає лапки, коли заходить в дім: миле відео

Коли ви побачите відео з цим слухняним та чемним песиком, то неодмінно захочете виховати свого улюбленця так само. Адже цей маленький собака заходить в дім і витирає свої лапи.

Власниця собаки зуміла навчити песика витирати ноги. На відео йоркширський тер'єр заходить у дім і радісно витирає лапки.

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Щоправда, у песика краще виходить витирати передні лапи об килимок. Але вигляд, з яким він це робить, дуже кумедний.

Відео з собакою, який витирає лапки, назбирало майже 2 мільйони переглядів та пів мільйона лайків. Песик на прізвисько Стюї став знаменитим у тіктоці.

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Подивіться, як чемний песик витирає лапки