Кіт Джокера: розшукують "небезпечного" чотирилапого, який впав у чан із хімікатами

Нещодавно в Японії стався випадок, коли кіт таємно проник на завод з нанесення металевих покриттів. Тварина випадково впала у чан з їдкою рідиною, що викликає рак, але дивом змогла врятуватися. Як доказ зухвалої втечі кота, на підлозі залишилися відбитки лап.

Після того, що сталося, міська влада Фукуями звернулася з попередженням. Місцевим жителям радять не чіпати кішок, які "мають ненормальний вигляд", оскільки тварина може бути покрита небезпечними хімікатами.

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У Японії розшукують кота Джокера

У понеділок вранці на заводі Nomura Plating у Фукуямі працівники знайшли сліди котячих лап поруч із чаном, що містив шестивалентний хром. Відомо, що ця промислова хімічна речовина завдає шкоди шкірі, дихальній системі та внутрішнім органам.

Камери спостереження зафіксували, що вночі місцевий завод покинув кіт. Як запобіжний захід, місцева влада випустила попередження для громадськості. Мешканців Фукуями закликають повідомляти про всі випадки зникнення кота до міської адміністрації або поліції.

Жовті сліди лап були першою ознакою інциденту / Фото Nomura Plating

У відповідь на інцидент керівництво компанії вжило заходів, наказавши накрити чан кришкою. Представники компанії запевнили громадськість, що вони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для уникнення подібних випадків у майбутньому.

Інцидент змусив нас замислитися над додатковими заходами щодо запобігання проникнення на завод дрібних тварин, як-от кішки,

— повідомив представник компанії.

Небезпечна хімічна речовина шестивалентний хром використовується для зміцнення легованої сталі та запобігання корозії. Ця високотоксична речовина вимагає від працівників носити захисне спорядження під час роботи з нею.

Кіт покидає місце "злочину" / Фото Nomura Plating

Після нічного інциденту на заводі виникло занепокоєння щодо кота – чи живий ще він? Попри зусилля, спрямовані на пошук тварини, її поточний стан залишається невідомим. Багато хто сподівається, що кіт міг вижити, надихаючись припущенням про його 9 життів.