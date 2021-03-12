Найсамотніша людина у світі: японець живе у Фукусімі, щоб дбати про покинутих котів – відео

Вже 10 років японець, на ім'я Сакае Като живе у зоні відчуження біля Фукусіми. Чоловік присвятив своє життя бездомним кішкам, власники яких покинули домівки через радіацію.

До катастрофи японець Сакае Като був успішним бізнесменом. Чоловік покинув усе, щоб залишитися з тваринами у зоні, з якої евакуювали людей.

Зворушливо Порятунок Бембі: на Полтавщині з-під криги витягнули 2 оленят



Японець живе на території, покинутій людьми / Фото DW

Поліція та пожежники неодноразово пояснювали чоловіку, що тут небезпечно і просили його поїхати з зони відчуження. Але він категорично проти.

Я вирішив, якщо я все одно помру, то краще помру тут, із цими кішками, – розповідає Като.

Сакае Като дбає про 40 котів та кішок. Окрім того, чоловік підгодовує і диких тварин, наприклад, кабанів.



Чоловік підгодовує диких кабанів / Фото DW

За все це колишній бізнесмен платить з власної кишені. Протягом 10 років він вже витратив понад 750 тисяч доларів.

Колись Сакае Като мав власну будівельну фірму. Під час того, як в зоні радіаційного ураження зносили будинки, він побачив там котів. Це неабияк вразило чоловіка.

Тепер Като живе на покинутій території разом з кішками. Він не задумується про те, чому кардинально змінив своє життя. Розповідає, що мусить дбати про тварин, адже без нього вони загинуть. Усе, чого хоче японець – прожити стільки, скільки житимуть його кішки.



Като мріє прожити стільки, скільки житимуть його кішки / Фото DW

Цікаво Хвостатий вчений: у США собака працює в науковій лабораторії

Що сталося у Фукусімі?

У 2011 році сильний землетрус на півночі Японії викликав цунамі.

Стихія стала причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1".

На АЕС були пошкоджені системи охолодження реакторів, що стало причиною викиду радіоактивних матеріалів.

Із зони відчуження радіусом 20 кілометрів евакуювали близько 200 тисяч людей.

Загалом під час землетрусу та цунамі в Японії загинули та зникли безвісти близько 18 500 осіб.

Подивіться відео про те, як Сакае Като дбає про тварин: