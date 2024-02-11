Вчені виявили цікаву залежність між тривалістю життя собак і формою їхнього носа, вивчивши дані про більш ніж півмільйона тварин з Великої Британії. Що показало дослідження – далі у матеріалі!

Цікаво Яку породу собаки ти обереш і що це говорить про тебе як господаря: цікавий тест

Тривалість життя собаки залежить від носа

Дослідження було спрямоване на допомогу у виборі породи собак, яка могла б прожити максимально довге і здорове життя.

Так, виявилося, що маленькі собаки та довгоносі живуть довше за тих, у кого морда плоска і великі розміри, наприклад, в англійських бульдогів.

Це дає нам можливість покращити життя наших собак-компаньйонів. Ми виявляємо групи, які відчайдушно потребують уваги, щоб ми могли зосередитися на цих групах і визначити, в чому проблема,

– каже провідний автор дослідження Кірстен Макміллан.

За даними дослідження, собаки живуть приблизно від 10 до 13,7 року. Але, як і у випадку з людьми, тривалість життя собак значно відрізняється залежно від низки факторів, від генетики до способу життя та розміру. Дослідники хотіли вивчити ці характеристики в широкому масштабі та побачити, чи з’явилися якісь закономірності.

Серед 155 чистокровних порід, включених до набору даних:

ланкаширські хилери, як правило, живуть найдовше , із середньою тривалістю життя 15,4 року;

, із середньою тривалістю життя 15,4 року; позаду них були тибетські спанієлі (15,2 року);

болоньєзи (14,9 року);

шиба іну (14,6 року);

папільйони (14,5 років) тощо.

При цьому породами з найменшою тривалістю життя були:

кавказькі вівчарки (5,4 року),

канарський дог (7,7 року),

кане-корсо (8,1 року).

Як проходило дослідження?

Для цього дослідники зібрали дані з реєстрів порід, ветеринарів, страхових компаній домашніх тварин, благодійних організацій із захисту тварин та університетів.

Зрештою, їхній набір даних включав інформацію про 584 734 собаки, які проживають у Великій Британії. З них близько половини – 284 734 особини – померли. Їхня вибірка включала породистих і змішаних собак. Результати показали, що середня тривалість життя собак у Британії становить 12,5 років, при цьому у французьких бульдогів цей показник лише 9,8 року.

Які породи собак найдовше живуть / Фото Unsplash

Коли команда дослідила розмір і форму обличчя, вони виявили, що менші та довгоносі собаки живуть довше, ніж великі та плосконосі собаки. Наприклад, мініатюрні такси, які одночасно є маленькими та довгоносими, мали середню тривалість життя 14 років, у порівнянні лише з 9,8 року у французьких бульдогів, які є собаками середнього розміру з плоским носом.

Було також встановлено, що собаки з короткими носами, або брахіцефальні породи, хоча й виглядають милішими для людини, через схожість із немовлятами, страждають від проблем із диханням, що скорочує їхнє життя. Крім того, жіночі особини в середньому живуть трохи довше за самців, а чистокровні собаки перевершують за тривалістю життя помісей.