Найсильніший кусач в історії Землі: що за тварина має найпотужніший укус у світі

Деякі вимерлі хижаки володіли величезною силою укусу – рисою, яка також зустрічається у деяких сучасних тварин. Ці потужні хижаки не обмежуються сушею, їх можна зустріти і у водному середовищі.

Так, зоолог хребетних Білл Шутт досліджує незвичайну силу укусу сучасних крокодилів, а також їхніх хижих попередників – дейнозуха і саркозуха, яких науковець називає "найгрізнішими кусачами в історії". Шутт об'єднав свої зусилля в дослідженні з професором анатомії та палеобіології хребетних в Університеті штату Флорида Грегорі Еріксоном.

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Найсильніший кусач в історії Землі

У своїй роботі зоолог разом із командою зміг зібрати дані про силу укусу всіх 23 сучасних видів крокодилів, зокрема:

крокодилів;

алігаторів;

кайманів (родичі алігаторів із Центральної та Південної Америки);

гавіалів (вузькоморді рибоїдні).

Вчені використовували спеціальні пластини для збору зразків видів у крокодилів, поміщаючи їх у пащу тварин. Цей метод викликає рефлекс, що змушує крокодилів стискати щелепи з максимальною силою, що дозволяє вченим зібрати необхідні дані. Для того, щоб зберегти цілісність експерименту, команда зібрала кілька зразків одного виду, від 3 до 5, щоб забезпечити точність своїх висновків.

Дослідники виявили, що найбільшими тваринами були морські крокодили (Crocodylus porosus) довжиною 5,2 метра та нільські крокодили (Crocodylus niloticus), які, як відомо, є найсмертоноснішими у світі. Вчені провели дослідження, щоб визначити різну силу укусу серед різних видів крокодилів.

Раніше було кілька гіпотез, які передбачають, що сила укусу у крокодилів буде відрізнятися залежно від низки факторів, наприклад:

форма зубів;

довжина щелепи;

ширина щелепи.

Але тепер Еріксон з колегами виявили, що сила укусу крокодила залежить виключно від розмірів його тіла. Простими словами, у крокодила, алігатора та каймана, вага яких 100 кілограмів, сила укусу була б однаковою. Результати дослідження також показали, що всі дрібніші види мали меншу силу укусу.



Крокодили мають найсильніший укус серед тварин / Фото Unsplash

Вчені виявили два види гавіалів, Gavialis gangeticus і Tomistoma schlegelii, які кидають виклик традиційному співвідношенню між розміром і силою укусу. Ці види мають довгі вузькі рила, які дивним чином прикріплені до тіла, розміром від 3,7 до 4,7 міліметра у довжину і вагою до 900 кілограмів.

Щелепи гавіалів мають 110 зчеплених голкоподібних зубів, які спеціально пристосовані для того, щоб розрізати воду з мінімальним опором. На диво, сила їхнього укусу виявилася слабшою, ніж раніше припускали вчені. Це може бути пов'язано зі спеціалізованими знаряддями лову гавіалів, які призвели до еволюційного компромісу.

Найсильніший укус в історії Землі

По-перше, на це звання може претендувати дейнозух — вимерлий крокодиловий родич сучасних алігаторів, який жив на Землі близько 82 – 75 мільйонів років тому. Його довжина сягала близько 10 метрів.



Скелет дейнозуха, експозиція в Музеї природної історії штату Юта / Фото Wikimedia.org

По-друге, на звання претендує саркозух, чия довжина тіла становила близько 12 метрів. Представники цього виду жили на Землі близько 133 – 112 мільйонів років тому і класифікувалися як крокодилоподібні. Насправді саркозух лише виглядав як сучасні крокодили, але не був їхнім родичем. І все ж Еріксон вважає, що сила їхнього укусу могла досягати неймовірних 9 000 кілограмів.