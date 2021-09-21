Як зробити життя собаки здоровішим та щасливішим: 5 дієвих методів

Більшість собак в середньому живуть від 10 до 14 років. Хоч природно, що деякі з них можуть жити довше або менше відповідно до схильності щодо певних захворювань. Проте є певні важливі правила, завдяки яким господарі можуть продовжити життя своїм улюбленцям.

Контролювати вагу домашніх улюбленців

Один з факторів, який пов'язують з довголіттям різних видів тварин, є підтримка здорової маси тіла. Тобто собаки не повинні мати зайвої ваги, тому потрібно ретельно керувати споживанням калорій.

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Зайва маса тіла становить велике навантаження на опорно-руховий апарат тварини й призводити до таких захворювань, як остеоартрит.



Харчування собак / Фото Pinterest

Аби цього уникнути, важливо регулярно зважувати собаку та спостерігати за видимими змінами в зовнішньому вигляді її тіла. Крім цього, може знадобитися зміна типу корму або корегування порції. Важливо користуватися інструкціями з розрахунку кількості їжі для тварини, аби не порушувати норму.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

При цьому варто не забувати, що тип корму та обсяг щоденної порції потрібно постійно коригувати з віком домашнього улюбленця. Чим більш активна собака, тим більше вона потребує калорій, що може впливати на обсяг їхнього харчування.

Багато прогулянок

Фізична активність може допомогти регулювати масу тіла собаки, а також пов'язана з ефектом омолодження. Варто пам'ятати, що одні тільки вправи не збільшать тривалість життя собаки, проте вони можуть захистити від надмірної маси тіла.

Згідно з дослідженнями, перебування на свіжому повітрі з вашим чотирилапим другом поліпшує і ваше здоров’я.

Навчати команд

Старіння стосується не лише тіла, а й мозку собаки. Навчаючи собаку, нових трюків та ігор, господарі триматимуть її свідомість в постійному стані готовності до розв’язання задач і головоломок.



Ігри з собаками / Фото Getty Images

Якщо через певні нюанси здоров'я чи вік домашнього улюбленця, йому не підходять занадто рухливі ігри та заняття, варто спробувати відшукати інші заняття:

Гідротерапія – спеціальні вправи з плавання для тварин. Підійде навіть для маломобільних псів з остеоартритом.

Розпізнавання запахів. Нюх є чи не найбільш розвинутим органом відчуттів у псів, тож такі заняття триматимуть їхню увагу, концентрацію та відчуття в тонусі.

Важливо залучати розум собаки до розв’язання головоломок та невеличких проблем, щоб вона не нудьгувала.

Зв'язок

Собаки майже завжди формують стійку прив’язаність до своїх господарів. Саме тому увага та турбота важливі для їх психологічного та фізіологічного здоров’я. Тісна дружба господаря з собакою зменшує рівень стресу та запобігає розвитку захворювань.



Зв'язок господаря з собакою / Фото Getty Images

Не пропускайте візити до ветеринара

Як доводить багаторічний досвід, вчасна вакцинація та профілактика проти паразитів зменшує ризик розвитку хвороб, включно зі сказом, що передається від собак до людей.

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Регулярні візити до ветеринара дозволяють помітити, наприклад, остеоартрит чи проблеми із зубами на ранніх стадіях, коли їх ще можна вилікувати.