Як зробити свого кота щасливішим: 11 неочікуваних методів

Усі власники котів мріють, аби їх улюбленці були в безпеці й почувалися щасливими вдома. Які дії допоможуть покращити життя котів – читайте у матеріалі.

"Зона безпеки" для кота

Для більшості котів потрібне безпечне та тихе місце, яке допоможе їм зняти стрес та триматися якомога далі від шуму, собак, інших котів чи маленьких дітей.

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Важливо, аби воно було м'яким і зручним. Дослідники пропонують облаштувати його на висоті, щоб кіт мав змогу за всіма спостерігати.

Власний простір

Якщо вдома є декілька котів, важливо, аби у них була можливість перебувати на відстані не менше 1 – 3 метри один від одного. Кожен улюбленець також повинен мати можливість їсти та випорожнюватися окремо і поза полем зору інших котів. Саме тому у кожної тварини повинні бути свої миски для їжі та туалет.

П’є достатньо води

Котів іноді потрібно заохочувати пити воду. Якщо ваша тварина не п’є воду з миски, спробуйте водний фонтан, адже котів природно цікавить текуча вода.



Достатня кількість води для кота / Фото Pinterest

Великий та відкритий туалет для кота

Якщо кіт дуже примхливий щодо туалету, спробуйте поставити великий і відкритий лоток, адже він дозволить йому поводитися природно.

Крім того, важливо тримати все в чистоті та без запаху. Наприклад, можна спробувати самоочищувальний туалет. Проте варто пам'ятати, що він шумить й може налякати полохливого кота.

Туалет у тихому місці, далеко від їжі та води

Коти не люблять їсти там, де випорожнюються. Також їм не до вподоби, коли їх під час цього турбують.

Не змушуйте взаємодіяти

Не змушуйте свою кішку взаємодіяти з вами. Більшість тварин зроблять це самі, коли відчуватимуть, що керують ситуацією. Щоб заслужити довіру кішки, дозвольте їй вибирати, коли і як вона хоче з вами спілкуватися.



Не змушуйте взаємодіяти / Фото Westend61

Поставте кігтеточку

Щоб кішки не дряпали меблі, варто поставити кігтеточку в місці, де кіт любить відпочивати та спати. Адже саме там тварини зазвичай точать свої кігті.

Заохочуйте "полювати", використовуючи головоломки

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Щоб домашні коти були зайняті та фізично активні, ви можете дати їм іграшки-головоломки, які годують тварин під час взаємодії з ними.



Іграшки-головоломки для котів / Фото amazon

Змінюйте іграшки

Котам може набриднути одна і та ж іграшка, тому краще купити їх декілька та періодично чергувати. Це можуть бути:

"Іграшки-палички".

Іграшки на батарейках, що імітують здобич.

Іграшки, наповнені котячою м'ятою.

Ігри з лазерною указкою.

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Не використовуйте частини свого тіла, щоб погратися з котом

Багатьом людям подобається гратися зі своїми кошенятами, використовуючи руки та пальці. Проте це швидко спричинить неприємні наслідки для власника тварини, коли кошеня дізнається, що частини тіла є ідеальною ціллю. Крім цього, може навчити вихованця бути агресивним до людей.