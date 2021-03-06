Як жолудевий дятел перетворює дерева на сито: дивовижні фото

Жолудевий дятел має цікаву особливість, якою не може похвалитися жоден його побратим, – він запасає жолуді на зиму, розміщуючи їх у видовбаних на стовбурах дерев комірках.

Найбільше на одному дереві було нараховано близько 60 тисяч захованих жолудів. Варто зазначити, що таку кількість запасів робить не одна птаха, а група, оскільки вони живуть зграями.

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Ареал жолудевого дятла містить території штатів Орегон і Каліфорнії, південний захід США, західну Мексику і далі аж до північних відрогів колумбійських Анд. Головною умовою для життя птахів є наявність жолудів, тому вони живуть в дібровах, а також в тропічних листяних і хвойних лісах, поблизу від яких є дуби.



Жолудевий дятел / Фото flickr

Їжа на зиму

Не важко здогадатися, що улюбленою їжею жолудевого дятла є жолуді. Коли наближається зима, птаха починає накопичувати їх у зерносховищах. Дятел створює їх у стовбурах дерев, або в будь-чому дерев’яному, наприклад, на телефонних стовпах і навіть у будинках.



Сховище їжі жолудевого дятла / Фото shutterstock



Кожна комірка розрахована лише на один жолудь / Фото shutterstock

Своїм дзьобом він просвердлює тисячі отворів у товстій корі й кладе всередину жолуді. Розмір щілини є достатнім для того, щоб туди помістився плід дуба. Дятел не вдавлює жолуді надто глибоко, щоб пізніше не було проблем з його пошуками. Також птаха може використовувати будь-які інші природні отвори та тріщини в корі дерева.



Жолудевий дятел використовує також природні отвори у стовбурі / Фото flickr

Боротьба зі злодіями

Оскільки жолуді зберігаються в неглибоких отворах, їх можуть помітити інші птахи і, звичайно, намагатимуться вкрасти. Тож жолудевим дятлам доводиться захищати свої сховища. Переважно вони це роблять групами, особливо, якщо запаси їжі є великими.



В одному сховищі можуть бути тисячі жолудів / Фото shutterstock

Догляд за сховищами

Іноді одне і те ж сховище повторно використовують різні покоління дятлів. Птахи ретельно за ним доглядають.



Одне сховище можуть повторно використовувати різні покоління дятлів / Фото flickr

У міру висихання жолудів їх переміщують у менші отвори, а звільнені комірки заповнюють новим запасом. Це потрібно для того, аби засохлі жолуді не випали.



Жолудевий дятел перекладає жолуді в менші отвори після їх підсихання / Фото shutterstock