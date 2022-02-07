Як привчити цуценя до своєї клички: дієві методи

Коли вдома зʼявляється собака, господарі намагаються вигадати їй особливе ім'я. Проте до нього улюбленця ще треба привчити.

Вигадуючи імʼя, важливо, аби воно підходило цуценяті та не мало негативного сенсу. Крім того, має бути коротким і легко вимовлятися.

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Кличку потрібно говорити голосно та чітко, так, щоб собака розумів, що звертаються саме до нього. Можна її періодично повторювати та кликати собаку. Коли улюбленець підбігатиме, варто хвалити та пригощати ласощами.



Цуценя запамʼятовує свою / Фото The Daily Positive

Існує також правило перед годуванням. Варто підіймати миску з їжею чотирилапого, кликати й опускати тільки тоді, коли улюбленець прибіжить. Згодом повторіть кличку ще кілька разів під час того, як собака їсть.

Закріплювати звичку потрібно щодня. При цьому варто поступово зменшувати кількість заохочувальних жестів. Повертатись до винагороди ласощами можна тільки в тому випадку, якщо чотирилапий перестане реагувати на своє імʼя. Крім того, якщо собака відгукується не відразу, значить, навичка ще не до кінця вироблена.

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Господарям варто памʼятати, що вимовляти ім'я собаки під час дресирування занадто часто не потрібно. Інакше улюбленець стане виконувати команду тільки тоді, коли вона буде поєднуватися з кличкою.

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