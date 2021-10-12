Як навчити кошеня користуватися дряпкою для кігтів: практичні та дієві поради

Часто господарі можуть знайти абсолютно новий диван пошкрябаний улюбленим кошеням. Як змінити звичку домашнього улюбленця та привчити до дряпки для кігтиків – читайте у матеріалі.

Переважно кошенята шкрябають меблі, аби позначити ті місця, які вважають своєю територією. Відповідно для цього вони використовують кігті.

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Найкращий спосіб врятувати ваші речі – навчити кота користуватися дряпкою. Існує багато різних типів, тому господарі зможуть легко зробити вибір згідно з вподобань та потреб домашнього улюбленця.

Обираючи вертикальний тип, варто звертати увагу на його довжину. Конструкція має бути достатньо високою, щоб кішка могла витягнутися й все ще мала простір для дряпання.

Деякі коти полюбляють горизонтальні дряпки, які кладуть на підлогу.

Крім того, є різні структури: є коти, які віддають перевагу м'якому матеріалу, подібному до картону, а інші – міцній текстурі мотузки.

Поради для навчання

Чим молодшого віку ваш кіт, тим швидше й легше навчити його використовувати дряпку для кігтів. Переважно вони починають шкрябатися, коли їх відлучають від мами, тому з цього часу й можна починати.



Дряпка для котів / Фото Reddit

Важливо переконатися, що дряпка правильно розміщена, тобто там, де котик точно буде її використовувати. Наприклад, поруч з місцем, де улюбленець дрімає.

Кошенята легко можуть налякатися чогось нового, тому дайте можливість чотирилапим звикнути до нових об'єктів у квартирі. Тільки тоді їх можна спробувати спокусити підійти до дряпки, використовуючи ласощі. Підіймайте та опускайте смаколики вздовж конструкції, аби котик міг повністю витягнутися.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Якщо підвісити ще й іграшки до дряпки, це допоможе кошеняті відчути себе більш розслабленим. Крім того, можна спробувати натерти на стовпчик котячу м’яту. Заспокійливий запах допоможе улюбленцю швидше звикнути.

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Не забувайте під час тренування винагороджувати свою кішку, використовуючи ласощі або хвалячи кожного разу, коли вона використовує дряпку. Зрештою, домашній улюбленець почне нею користуватися й це стане улюбленим місцем для кігтиків.