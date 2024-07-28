У якому віці у кішок настає старість: важливо знати всім власникам пухнастиків

Вікові зміни впливають на всі живі організми на Землі. Точне визначення настання старості у котячого друга має вирішальне значення для забезпечення необхідного догляду, щоб продовжити його життя.

Водночас експерти підкреслили проблему точного визначення настання старості, що є складністю навіть для виробників кормів, які добре обізнані з цією темою. Втім, все ж зробити це можна бодай приблизно.

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Як можна визначити початок старості кота?

В останніх дослідженнях експерти припускають, що ознаки старіння у домашніх тварин можуть починатися вже у віці 7 або 8 років, як зазначено на упаковках кормів, призначених для літніх тварин.

Несподівано з'ясувалося, що вік 7 – 8 років насправді є піковим періодом активності для тварин. Це означає, що в цей час вони не потребують спеціалізованого харчування для літніх тварин.



Вік 7 – 8 років є піковим періодом активності для тварин / Фото Unsplash

За словами експертів, початок старості для домашніх тварин варіюється залежно від їхньої породи, але, як правило, починається у віці від 12 до 15 років. Підкреслюється, що при належному догляді та увазі домашні тварини можуть прожити понад 20 років.

Старіння зазвичай характеризується зниженням фізичної активності та погіршенням загального стану здоров'я, що підкреслює важливість спеціального харчування.