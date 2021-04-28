Як годувати кошеня: поради для господарів

Джерело:Purina
Для того, щоб ваше кошеня було здоровим і щасливим, воно потребує збалансованого харчування. Як обрати правильний та корисний раціон для малюка?
Ретельно підібраний раціон та корисна їжа будуть сприяти здоровому росту і розвитку вашого кошеняти. Спершу здається, що вибір кормів для кошенят дуже великий. Вам може бути непросто розібратися у ньому. Але, зрештою, ви зможете знайти корм для будь-якого способу життя та стану здоров'я вашого кошеняти.
Корм для кошенят відрізняється підвищеним вмістом протеїну, необхідного для росту вашого вихованця. Також у ньому більше кальцію, магнію, фосфору, цинку і заліза, які зміцнюють кістки та зуби кошеняти.
Якщо улюбленець не має медичних протипоказань, остаточний вибір: сухий або м'який корм – залишається за вами (і, звісно, за вашим пухнастим другом).
Звички відіграють особливу роль в житті кошенят, тому необхідно якомога швидше привчити вашого вихованця до суворого розпорядку дня.
Намагайтеся годувати кошеня в один і той же час, обираючи для цього тихе, спокійне і відокремлене місце, що знаходиться якнайдалі від лотка.
Для годування оберіть поверхню, яку легко чистити, або використовуйте спеціальний набір для годування кошенят. Використовуйте тільки чистий посуд, адже кошенята насправді дуже вимогливі.
Деяким котам подобаються неглибокі миски або блюдця. Використання такого посуду допоможе трохи сповільнити процес прийняття їжі, що вкрай важливо для активних і метушливих кошенят, які їдять занадто швидко.
Якщо у вас вдома живуть кілька кошенят, переконайтеся, що їх миски розділені й не стоять поруч. Це допоможе уникнути конфліктів між вихованцями.
Якщо кошенята зовсім не ладнають між собою, доведеться організувати для них годування у різних кімнатах.
Травна система кошеняти може бути дуже чутливою, тому змінювати раціон потрібно тільки у виключних випадках, щоб не нашкодити шлунку малюка.
Щоб ваш улюбленець залишався щасливим і здоровим, краще дотримуватися того раціону, до якого кошеня вже встигло звикнути у колишнього господаря або в притулку для кішок. Звісно, за умови, що це харчування є збалансованим та містить достатню кількість поживних речовин.
Якщо ваше кошеня нездужає, раптово втрачає апетит або починає їсти менше, ніж зазвичай – потрібно негайно проконсультуватися з ветеринарним лікарем.
Якщо ветеринарний лікар все ж порадить вам змінити раціон кошеняти, пам'ятайте, що потрібно робити це поступово, щоб не нашкодити травній системі тварини.
Дотримуйтеся цих простих правил та обирайте корм до смаку вашому кошеняті. Турбота про вибір корму сприятиме щасливому та здоровому життю вашого вихованця.