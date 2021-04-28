Як годувати кошеня: поради для господарів

Для того, щоб ваше кошеня було здоровим і щасливим, воно потребує збалансованого харчування. Як обрати правильний та корисний раціон для малюка?

Ретельно підібраний раціон та корисна їжа будуть сприяти здоровому росту і розвитку вашого кошеняти. Спершу здається, що вибір кормів для кошенят дуже великий. Вам може бути непросто розібратися у ньому. Але, зрештою, ви зможете знайти корм для будь-якого способу життя та стану здоров'я вашого кошеняти.

Корм для кошенят відрізняється підвищеним вмістом протеїну, необхідного для росту вашого вихованця. Також у ньому більше кальцію, магнію, фосфору, цинку і заліза, які зміцнюють кістки та зуби кошеняти.

Якщо улюбленець не має медичних протипоказань, остаточний вибір: сухий або м'який корм – залишається за вами (і, звісно, за вашим пухнастим другом).

Який корм обрати: сухий чи вологий

Особливості сухого корму

Сухий корм легко зважувати та використовувати. Крім того, у порівнянні з вологим кормом, він набагато довше зберігає свої харчові властивості в розпакованому вигляді.

Сухий корм допомагає зберігати зуби кошеняти здоровими. Кішка змушена активніше пережовувати їжу, що іноді займає у неї більше часу.

Зазвичай кішки полюбляють хрусткий сухий корм і не люблять, коли у нього потрапляє волога.

Особливості вологого корму

Деяким котам більше подобається запах і смак м'якого корму, адже він ароматніший та ніжніший при пережовуванні, ніж сухий корм.

Додаткова зручність використання вологого корму полягає в тому, що він продається у порційних упаковках. Завдяки цьому ваша кішка щоразу буде насолоджуватися найсвіжішою та ніжною їжею.

Вологий корм забезпечить кішці додаткове споживання води.

Як правильно годувати кошеня

Звички відіграють особливу роль в житті кошенят, тому необхідно якомога швидше привчити вашого вихованця до суворого розпорядку дня.

Намагайтеся годувати кошеня в один і той же час, обираючи для цього тихе, спокійне і відокремлене місце, що знаходиться якнайдалі від лотка.

Для годування оберіть поверхню, яку легко чистити, або використовуйте спеціальний набір для годування кошенят. Використовуйте тільки чистий посуд, адже кошенята насправді дуже вимогливі.

Деяким котам подобаються неглибокі миски або блюдця. Використання такого посуду допоможе трохи сповільнити процес прийняття їжі, що вкрай важливо для активних і метушливих кошенят, які їдять занадто швидко.

Якщо у вас вдома живуть кілька кошенят, переконайтеся, що їх миски розділені й не стоять поруч. Це допоможе уникнути конфліктів між вихованцями.

Якщо кошенята зовсім не ладнають між собою, доведеться організувати для них годування у різних кімнатах.

Як організувати харчування кошеняти

Як змінити раціон вашого кошеняти?

Травна система кошеняти може бути дуже чутливою, тому змінювати раціон потрібно тільки у виключних випадках, щоб не нашкодити шлунку малюка.

Щоб ваш улюбленець залишався щасливим і здоровим, краще дотримуватися того раціону, до якого кошеня вже встигло звикнути у колишнього господаря або в притулку для кішок. Звісно, за умови, що це харчування є збалансованим та містить достатню кількість поживних речовин.

Якщо ваше кошеня нездужає, раптово втрачає апетит або починає їсти менше, ніж зазвичай – потрібно негайно проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

Якщо ветеринарний лікар все ж порадить вам змінити раціон кошеняти, пам'ятайте, що потрібно робити це поступово, щоб не нашкодити травній системі тварини.

Поради, що допоможуть вам змінити раціон кошеняти

Поставте перед кошеням старий та новий корми в різних мисках, щоб воно могло спробувати кожен із них.

Після того, як кошеня скуштує нову їжу, додайте трохи нового корму в миску зі старим.

Протягом 7 – 10 днів поступово збільшуйте кількість нового корму та зменшуйте кількість старого, поки ваш вихованець не перейде на новий раціон повністю. У цьому процесі не поспішайте й пам'ятайте, що в деяких випадках може знадобитися більше часу.

Якщо раціон кошеняти потрібно змінити з медичних причин, проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо того, коли і як це найкраще зробити.

Якщо ви переводите кошеня з вологого корму на сухий, пам'ятайте, що вашому улюбленцю доведеться активніше пережовувати їжу, а значить, йому потрібно більше води. Можливо, кошеня буде з'їдати корм не за раз, а за кілька підходів.

Сухий корм дає більше енергії, ніж вологий. Тому при переході на вологий корм може знадобитися більший розмір порції, щоб зберегти колишню кількість калорій, яку споживало кошеня. І не забувайте: незалежно від віку вашого вихованця, у його мисці завжди має бути достатньо свіжої та чистої питної води.

Дотримуйтеся цих простих правил та обирайте корм до смаку вашому кошеняті. Турбота про вибір корму сприятиме щасливому та здоровому життю вашого вихованця.